Стильная безопасность мотолюбителей

Конечно же, мотоцикл представляет собой самый удобный и маневренный вид транспорта, дает возможность колесить по любой местности, получить при этом яркие впечатления и зарядиться позитивом, ощутить скорость и свободу.

Однако не стоит забывать о безопасности. Защитить себя от возможных травм позволит мотоэкипировка в Киеве от лучших мировых производителей. Мотоэкипировка включает шлем, куртку, штаны, боты, перчатки. Для занятий некоторыми мотодисциплинами необходимо дополнительно приобрести специальные элементы защиты – наколенники, налокотники, моточерепахи, мотошорты.

Качественная и стильная экипировка не только обеспечивает надежную защиту, но также создает комфорт в поездках и позволяет выглядеть стильно, подчеркивает особый образ, дает возможность подчеркнуть индивидуальность и неординарность.

Сегодня можно приобрести мотоэкипировку разных видов – спортивную, дорожную (для повседневного использования), туристическую, для внедорожных соревнований. При производстве мотоэкипировки используются новейшие материалы, которые отличаются прекрасной воздухопроводимостью, влагоотлалкивающие, обеспечивающие нормальный теплообмен. Высокое качество, широкий ассортимент и приемлемые цены позволяют приобрести экипировку, которая обеспечит защиту и максимум комфорта в пути.

Незаменимый элемент защитной экипировки мотолюбителя

Основным правилом любителей скоростной езды является наличие защитной экипировки. Первоочередным и обязательным элементом защиты является мотошлем, обеспечивающий надежную защиту головы от травм в случае падений и аварий. Наряду с защитой от травм шлем способен защитить от неблагоприятных воздействий окружающей среды – ветра, шума, влаги, пыли, грязи, палящего солнца и т.д.

Производители мотоэкипировки предлагают купить мотошлем в Киеве в широком ассортименте. На сегодняшний день производителями предлагаются шлемы нескольких видов – интегралы, модуляры, кроссовые, открытые. Интегралы представляют собой закрытые шлемы (литые конструкции), самые надежные, повышенной прочности.

Модуляры также полностью закрывают голову и обеспечивают надежную защиту, но дают возможность поднимать забрало, не снимая шлема. Открытые модели шлемов отличаются легкостью, обеспечивают превосходную вентиляцию и отличный обзор, закрывают только верхнюю часть головы. Кроссовые имеют специальный козырек для защиты от солнца, дождя, грязи и мелкого мусора, вылетающего из-под колес, используются для кроссовых соревнований.