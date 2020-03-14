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Биоревитализация препаратами Аквашайн
Ассортимент инъекционных препаратов для биоревитализации в настоящее время представлен в довольно обширном спектре. Основой всех этих препаратов является гиалуроновая кислота. Однако современные производители нередко добавляют другие полезные компоненты, пытаясь сделать свои продукты максимально эффективными и отличать их от аналогов. Серия биоревитализаторов Аквашайн, обогащённых пептидами, аминокислотами, витаминами и минералами, не является исключением. Эти средства считаются одними из самых популярных и имеют множество положительных отзывов.
Непосредственное назначение линии Aquashine (заказать эти филлеры вы можете на https://rufiller.ru/aquashine/btx) заключается в том, что биоревитализаторы могут замедлять старение дермы на клеточном уровне. Если верить многочисленным отзывам пользователей, то эффект заметен, даже после первой процедуры. Кожа обретает упругость, естественный, ровный цвет лица и смягчает мелкие морщины. Всего для прохождения курса вам понадобится 3-4 сеанса, с интервалом около месяца.
Различные типы ревитализаторов подходят для решения этих проблем:
- обезвоживание дермы;
- наличие расширенных пор;
- снижение тонуса и эластичности кожи;
- плохой цвет лица, пигментные пятна;
- хрупкие сосуды, розацеа;
- шрамы от прыщей;
- уровни неравномерного рельефа дермы;
- истончённая кожа;
- мимические морщины;
- опущение нижней части лица.
В большинстве случаев этот препарат используют женщины 30-40 лет в целях омоложения и осветления кожи, придания ей свежего и ухоженного вида, смягчения морщин. Aquashineподходит и для предотвращения старения, и ухода за кожей после принятия солнечных ванн, для подготовки дермы к пилингу, а также для восстановления после проведения различных процедур. Биоревитализаторы также справляются с сухостью кожи, её шелушением.
В любом случае, после покупки средств Аквашайн, обращайтесь за процедурами к опытным специалистам. Обязательно, перед манипуляциями проверьтесь на наличие противопоказаний, побочных эффектов.