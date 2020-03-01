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Хранение опасных отходов
Хранение опасных отходов - это временное удаление или сбор отходов, представляющих опасность для экологии и здоровья человека, перед транспортировкой, утилизацией и удалением. В соответствии с законодательством РФ, вам не нужно визуально указывать место хранения, но необходимо получить разрешения, определяющие место и способ хранения опасных веществ.
Строгий список требований должен применяться не только к месту захоронения, но и к работникам, которые взаимодействуют с опасными отходами. Кроме того, каждый их вид должен иметь маркировку, в соответствии с правилами, установленными нормативными документами Российской Федерации.
Специализированная команда высококвалифицированных специалистов, которые предоставляют услуги по хранению и утилизации любого вида опасных веществ. Они работают по государственным лицензиям, поэтому каждый клиент получает информацию о сборе, хранении и утилизации отходов.
Для мест хранения опасных отходов установлены следующие требования:
- участок должен быть покрыт прочным, водонепроницаемым материалом;
- в зависимости от типа мусора, он должен быть упакован, создан шатер для этого, или его загрузить в контейнеры, не допуская попадания в состав осадков или распространения ветром;
- должен быть обеспечен удобный доступ для транспортных средств, чтобы в будущем была возможность перевозки опасных веществ;
- должны быть установлены специальные боковые стенки, чтобы предотвратить попадание опасных веществ на землю и в канализацию.
Опасные отходы могут храниться только в том случае, если они соответствуют следующим требованиям:
- Специалисты должны иметь определённый уровень квалификации и компетентности, а также использовать специальные защитные средства.
- Место хранения должно отвечать установленным стандартам.
- Отходы должны быть маркированы по типу.
- Вы должны получить конкретный список документов, допускающих хранение мусора определенного типа.
Специализированная компания имеет соответствующие лицензии для работы с отходами любой опасности.