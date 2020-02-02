Как выбрать ресторан для свадьбы

Ежегодно на гастрономической карте Москвы открываются новые заведения общественного питания. И если вы решите выбрать новое место для обычного посещения или для проведения торжественного мероприятия, будь то банкетный зал на сто человек или просто стол на двоих, вы можете потеряться в многочисленных рейтингах, обзорах и рецензиях - например, на Restoclub.

Выбор ресторана - это второе по значимости решение после согласия на брак. Ведь именно здесь будет проходить ужин и развлечения, поэтому формат, расположение, условия обслуживания и меню - должны соответствовать определённым критериям.

Если вы придерживаетесь определенной цветовой концепции, то дизайн некоторых залов может не подходить. Принимайте во внимание следующие критерии:

Цвет салфеток и скатертей. Наличие арки и возможность ее цветочного декорирования. Наличие чехлов на стульях. Их арендная плата включена в стоимость банкета? Можно ли заменить чехлы, если они вам не нравятся?

Когда вы приедете посмотреть место, не забудьте уточнить конкретный размер зала. Довольно часто эти помещения кажутся больше, чем они есть в действительности, поэтому измерения их на глаз недостаточно. Бывает, что клиентам демонстрируют пустую комнату, а с банкетными столами свободного пространства оказывается во много раз меньше.

Вы должны предоставить одному гостю минимум 2 квадратных метра, чтобы он мог чувствовать себя комфортно. Однако всегда помните, что танцы и конкурсы также проводятся, и будет очень неприятно, если приглашённые будут испытывать дискомфорт.

Также узнайте, как закрыть весь ресторан. Если стоимость такой услуги превышает ваши финансовые возможности, то узнайте, сколько мероприятий будет проведено в этом заведении на выбранную дату. «Соседство» с еще несколькими вечеринками далеко от того, о чем вы мечтали.

Стоимость торжественного мероприятия рассчитывается легко: количество приглашённых умножается на стоимость меню из расчета 1,2 кг еды на человека. Отдельным пунктом расходов может быть обслуживание: задайте этот вопрос менеджеру ресторана, а также спросите, сколько официантов будет работать. На каждые 10 человек мы рекомендуем выбрать хотя бы одного официанта для качественного обслуживания.