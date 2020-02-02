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Какое оптоволокно купить, особенности выбора волоконно-оптического кабеля
Купить оптоволокно
Тип оптического волокна
Волоконно-оптические шнуры бывают двух видов:
Одномодовые: с тонкой сердцевиной, чей диаметр не превышает 10 микрон. Через такую модель проходит только один луч светового сигнала. Подобные кабели подходят для дальних расстояний — больше 1 км.
Многомодовые: с толстой сердцевиной, диаметром до 62,5 микрон. Они пропускают сразу несколько лучей светового сигнала и подходят для расстояний менее километра.
Примечание: наружная оболочка обоих видов имеет одинаковый диаметр — 125 микрон.
Количество волокон
По этому принципу модели делят на симплексные — с одним волокном, и дуплексные — с несколькими волокнами. Последние подходят для коммутации девайсов, которым требуется, чтобы данные передавались сразу в нескольких направлениях. В остальных случаях пригодится вариант типа симплекс.
Способ прокладки кабеля
Кабель ВОЛС может быть:
Внутренним — для прокладки в помещении. Кабель монтируют в стене, кладут под плинтус или в специальный короб. Провода также могут просто крепиться на скобы. С плотным буфером, предназначенным для защиты волокон. Модели оснащаются диэлектрическими компонентами, потому не проводят ток. Большинство таких оптических шнуров оснащается огнеупорной внешней изоляцией. Наружным — для прокладки под землей, по воздуху или под водой. Отличаются ярко выраженным сердечником и усиленной защитой от воды, механических повреждений и ультрафиолета. Модели для воздушной прокладки часто снабжаются металлическими тросами — для улучшенной защиты от порывов ветра. Универсальным — для прокладки как внутри, так и снаружи помещения. Волокна таких кабелей, как правило, ламинированы, благодаря чему они лучше защищены от механических повреждений.
Примечание от EServer (
Оптоволоконный кабель не так распрастренен как витая пара, но тем не менее, он позволяет получать доступ к мировой паутине с огромной скоростью. Дело ясное, что не каждый провайдер может протянуть оптоволокно прямо в квартиру, и не каждый может себе позволить соответствующее оборудование. Но мы надеемся что данная статья поможет Вам с выбором если вы решили перейти на оптику.