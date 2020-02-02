Какое оптоволокно купить, особенности выбора волоконно-оптического кабеля

Купить оптоволокно здесь можно с разными характеристиками. Модели отличаются типом и числом волокон, а также способом прокладки.

Тип оптического волокна

Волоконно-оптические шнуры бывают двух видов:

Одномодовые: с тонкой сердцевиной, чей диаметр не превышает 10 микрон. Через такую модель проходит только один луч светового сигнала. Подобные кабели подходят для дальних расстояний — больше 1 км.

Многомодовые: с толстой сердцевиной, диаметром до 62,5 микрон. Они пропускают сразу несколько лучей светового сигнала и подходят для расстояний менее километра.

Примечание: наружная оболочка обоих видов имеет одинаковый диаметр — 125 микрон.

Количество волокон

По этому принципу модели делят на симплексные — с одним волокном, и дуплексные — с несколькими волокнами. Последние подходят для коммутации девайсов, которым требуется, чтобы данные передавались сразу в нескольких направлениях. В остальных случаях пригодится вариант типа симплекс.

Способ прокладки кабеля

Кабель ВОЛС может быть:

Внутренним — для прокладки в помещении. Кабель монтируют в стене, кладут под плинтус или в специальный короб. Провода также могут просто крепиться на скобы. С плотным буфером, предназначенным для защиты волокон. Модели оснащаются диэлектрическими компонентами, потому не проводят ток. Большинство таких оптических шнуров оснащается огнеупорной внешней изоляцией. Наружным — для прокладки под землей, по воздуху или под водой. Отличаются ярко выраженным сердечником и усиленной защитой от воды, механических повреждений и ультрафиолета. Модели для воздушной прокладки часто снабжаются металлическими тросами — для улучшенной защиты от порывов ветра. Универсальным — для прокладки как внутри, так и снаружи помещения. Волокна таких кабелей, как правило, ламинированы, благодаря чему они лучше защищены от механических повреждений.

Примечание от EServer ( https://e-server.com.ua ): некоторые шнуры имеют сухую — безгелевую — конструкцию. Отсутствие геля обеспечивает более комфортную работу: соединить волокна можно точнее и быстрее.

Оптоволоконный кабель не так распрастренен как витая пара, но тем не менее, он позволяет получать доступ к мировой паутине с огромной скоростью. Дело ясное, что не каждый провайдер может протянуть оптоволокно прямо в квартиру, и не каждый может себе позволить соответствующее оборудование. Но мы надеемся что данная статья поможет Вам с выбором если вы решили перейти на оптику.