Как побывать в Лондоне и увидеть все за несколько дней

Побывать в иностранном городе и изучить все достопримечательности без свободного владения языком вполне реально.

Многие из нас мечтают посетить далекий от дома уголок планеты и увидеть своими глазами исторические памятники, услышать легенды, ознакомиться с бытом современного населения. Для российских любителей городского отдыха одним из самых приоритетных мест является Лондон.

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал об этом известномизагадочном мегаполисе, и наверняка многие хотели бы пройтись по старинным улочкам сталицы Англии. Наверняка в шляпе, с зонтом прогуляться под Лондонским дождиком, а потом согреться в уютной кафешке, за чашечкой всемирно известного чая!

Но хотелось бы поговорить о другом. Ведь Лондон полон достопримесательностей! О них и пойдет речь далее.

Знаменитый Букемгенский дворец, Тауэрский мост и другие памятники архитектуры хранят в себе память о победах, поражениях, величественных парадах и кровопролитных схватках. Но полностью погрузиться в атмосферу былых времен можно только идеально владея английский языком и зная город с его непростой транспортной инфраструктурой.

Туристы, путешествующие самостоятельно, конечно, получают удовольствие от экскурсий. Они делают прекрасные селфи и видеоролики, находя достопримечательности по навигатору. Но, к сожалению, данный процесс занимает много времени. Да и информация, полученная от местно экскурсовода на английском языке, не всегда бывает полностью понятна.

Наша компания нашла выход из ситуации. Мы предлагаем услуги русскоговорящих гидов, которые:

Проведут обзорную экскурсию по Лондону. Во время поездки на автобусе туристы увидят все известные памятники истории, услышат увлекательные факты и легенды, продегустируют местную кухню. Проведут экскурсии по каждой достопримечательности отдельно, учитывая индивидуальные пожелания путешественников.Окажут услугу трансфера в аэропорт, на вокзал, медицинское учреждение.Обратившись за помощью к русскоговорящим гидам, наши соотечественники существенно сэкономят время. Ведь всего за несколько дней они детально изучат историю города, посетят лучшие развлекательные заведения, отведают качественные национальные блюда. Кроме того, гид предоставит точную информацию о расположении магазинов, библиотек и других объектов, которые турист захочет посетить самостоятельно.



