Каждый год Париж посещают миллионы туристов со всего мира.

Каждый год Париж посещают миллионы туристов со всего мира. Большинство из них считают его одним из величайших городов мира. Эйфелева башня, собор Нотр-Дам, Лувр или Триумфальная арка — это экскурсии по Парижу, в которых вам просто необходимо принять участие!

Париж, знаменитый город любви, город прекрасной архитектуры, искусства и хорошей еды. Каждый год столицу Франции посещают миллионы туристов, которых не останавливают высокие цены и не совсем ухоженный метрополитен.

Не все влюбляются в Париже, но большинство людей обязательно подхватывают болезнь, под названием синдром Парижа.

Что посетить в Париже?

Основная историческая часть Парижа занимает не очень большую площадь, а ее форма напоминает слегка вытянутый овал. Диаметр исторического центра всего 11 километров. На каждой улице, практически на каждом шагу вы можете увидеть красивые здания или фасады, которые ни чем не будут уступать известным архитектурным памятникам. Рекомендуем обязательно запланировать экскурсии в замки Луары. Вы не простите себе, если не увидите:

• изящный замок Шамбор;

• частный замок Шеверни;

• замок Шенонсо с изумительным парком и неповторимым лабиринтом из тисовых деревьев.

Парижское метро

Основным видом общественного транспорта является метро с 16 линиями и 303 станциями. К сожалению для посетителей, парижское метро было построено в то время, когда еще не уделялось должного внимания потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья — туннели длинные, неудобные, с крутыми лестницами и переход от станции к станции может стать проблемой. Метро, не самый популярный среди туристов объект для посещения. Но не побывав в парижском метро, вы не вкусите всех красок этого удивительного города и его коренных жителей.

Сколько времени необходимо участия в экскурсиях по Парижу?

Минимальное количество времени, которое позволит вам познакомиться с наиболее важными частями города и посетить самые известные достопримечательности составляет 4-5 дней. Особенно в разгар сезона, когда очереди к каждой достопримечательности могут растягиваться на многие сотни метров. Если вы захотите посетить и другие популярные среди туристов места, такие как Версаль или пойти в один из парков развлечений — необходимо запланировать минимально 1 неделю. Максимально сэкономить время и увидеть наибольшее число достопримечательностей можно посетив обзорные экскурсии по Парижу.

Правильно планирование – важный фактор поездки в Париж

В Париже так много достопримечательностей, что невозможно увидеть их всех за время короткой поездки. По этой причине, необходимо сгруппировать достопримечательности по районам, и подготовить план. Стоит заранее проверить время работы туристических объектов. К примеру, подъем на башню Монпарнас возможен только до 23:00, а сама башня находится достаточно далеко от основных популярных туристических маршрутов. Поездка туда в середине дня может занять слишком много времени, что не позволит успеть на осмотр других интересных достопримечательностей.

Париж – уникальное место на нашей планете. Путешественники, побывавшие в этом городе, могут много рассказывать о его достоинствах и недостатках. Но ни один турист не останется равнодушным после такой увлекательной поездки. Это главная причина того, что Париж ежегодно притягивает к себе многие миллионы туристов из разных стран и является одним из самых популярных туристических маршрутов в мире.