- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Системы контроля и управления доступом СКУД
Система контроля и управления доступом (СКУД) - это набор инструментов и мероприятий, которые позволяют контролировать посещения, как отдельных комнат, так и объектов в целом, чтобы записывать местоположение и время нахождения работников в служебной зоне.
СКУД обеспечивает автоматический доступ лиц, имеющим на это право, и не допускает тех, кому это запрещено. На современном отечественном рынке существует множество таких систем. Основное их отличие - степень надёжности и простоты использования. Общей чертой являются их очевидные преимущества.
К этим очевидным преимуществам использования системы контроля доступа относятся:
- • Безопасность. Система СКУД эффективно оберегает объект от несанкционированного проникновения посторонних лиц, что исключает возможность кражи материальных ценностей или важной информации, а также гарантирует безопасность персонала.
- • Умение управлять рабочим персоналом. Система контроля доступа позволяет отслеживать перемещение сотрудников по всему объекту с учётом времени, отработанного каждым из сотрудников, и выявлять все возможные нарушения в рабочей дисциплине. Кроме того, СКУД имеет функцию разграничения доступа по следующим основаниям:
- в помещениях: есть помещения, где работник компании имеет право находиться;
- время: индивидуальные графики выставляются для посещения мест;
- статус: назначены различные права доступа (к примеру, «ограничение срока действия», «право на оружие» и прочее).
- • Добиться положительного экономического эффекта. Экономическая выгода для компании является прямым результатом повышения производительности труда и предотвращения краж.
- • Улучшение статуса компании. Поскольку наличие системы контроля доступа предписано современными корпоративными правилами, потенциальные партнёры смогут сразу же поверить в надёжность вашего бизнеса.
Заказать СКУД и её установку вы сможете у проверенных специалистов. И не экономьте на ней. Выше перечисленные преимущества полностью компенсируют все возможные расходы.