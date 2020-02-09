Системы контроля и управления доступом СКУД

Система контроля и управления доступом (СКУД) - это набор инструментов и мероприятий, которые позволяют контролировать посещения, как отдельных комнат, так и объектов в целом, чтобы записывать местоположение и время нахождения работников в служебной зоне.

СКУД обеспечивает автоматический доступ лиц, имеющим на это право, и не допускает тех, кому это запрещено. На современном отечественном рынке существует множество таких систем. Основное их отличие - степень надёжности и простоты использования. Общей чертой являются их очевидные преимущества.

К этим очевидным преимуществам использования системы контроля доступа относятся:

• Безопасность. Система СКУД эффективно оберегает объект от несанкционированного проникновения посторонних лиц, что исключает возможность кражи материальных ценностей или важной информации, а также гарантирует безопасность персонала. • Умение управлять рабочим персоналом. Система контроля доступа позволяет отслеживать перемещение сотрудников по всему объекту с учётом времени, отработанного каждым из сотрудников, и выявлять все возможные нарушения в рабочей дисциплине. Кроме того, СКУД имеет функцию разграничения доступа по следующим основаниям: в помещениях: есть помещения, где работник компании имеет право находиться;

время: индивидуальные графики выставляются для посещения мест;

статус: назначены различные права доступа (к примеру, «ограничение срока действия», «право на оружие» и прочее). • Добиться положительного экономического эффекта. Экономическая выгода для компании является прямым результатом повышения производительности труда и предотвращения краж. • Улучшение статуса компании. Поскольку наличие системы контроля доступа предписано современными корпоративными правилами, потенциальные партнёры смогут сразу же поверить в надёжность вашего бизнеса.

Заказать СКУД и её установку вы сможете у проверенных специалистов. И не экономьте на ней. Выше перечисленные преимущества полностью компенсируют все возможные расходы.