Виды запретов на выезд из России

Многие граждане Российской Федерации выезжают за ее пределы по разным причинам. Это могут быть командировки, учеба за границей, спортивные мероприятия, лечение, отдых на курортах и пр.

Для любой поездки необходимо подготовить соответствующий пакет документов. Однако, кроме этого, необходимо проверить вероятность ограничений для выезда в другую страну, чтобы не было прецедентов при пересечении границы.

Сделать это можно разными способами. Если воспользоваться сайтом https://rudolgi.com/proverka-zapreta-viezda-rf/, то сделать это можно быстро и без сложностей.

Какие бывают запреты для выезда из Российской Федерации

Покидать пределы страны могут граждане в соответствии с федеральным законом, который является регламентирующим документом для выезда и въезда граждан в страну.

Если предусматривается запрет на выезд, то он должен быть обусловлен решением суда и судебного пристава. Какие запреты конкретно имеют место быть:

·служащие, которые имеют непосредственное отношение к государственной тайне;

·служащие ФСБ, как основные сотрудники, так и гражданский персонал пока не закончится действие контракта;

·офицерские звания служащих МВД. Рядовые полицейские и гражданские лица, служащие в органах полиции могут выезжать за пределы страны, заранее уведомив руководство исполнением рапорта;

·солдаты, проходящие срочную службу в рядах Российской Армии;

·лица, подозреваемые в преступлении;

·лица, осужденные за преступления, но с непогашенной судимостью.

Должники, которые не выполнили свои обязательства по решению суда, пока не будет признано судебным приставом, что задолженность погашена.

Какие бывают задолженности

Запрет на выезд из страны может быть наложен если существуют такие виды задолженностей:

·неуплата алиментов размере от 10000 рублей;

·не был возмещен ущерб здоровью в тех же пределах денежных средств, что в первом варианте;

·не был возмещен ущерб по потере кормильца;

·не удовлетворены требования, носящие неимущественный характер;

·другие виды задолженностей, сумма которых превышает 30000 рублей.

Проверить наличие задолженностей можно прямым посещением ФМС. Лучшим вариантом станет интернет-сайты.

Источник информации: https://rudolgi.com/.