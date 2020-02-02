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Ставки на спорт — легкий путь к богатству
Ставки на спорт – распространённое хобби многих неравнодушных болельщиков. Это развлечение пришло к нам из далёкой древности. Тотализатор был популярен ещё во времена гладиаторских боёв. Публика зарабатывала на победах и неудачах фаворитов и аутсайдеров.
Со временем забава модернизировалась и стала абсолютно легальным бизнесом. Сегодня спортивную ставку можно сделать в букмекерской конторе. Для беттинга доступны не только физические офисы, но и онлайн-платформы, узнать о которых подробнее можно здесь https://doc.bet/
Варианты спортивных ставок
Букмекерские конторы предлагают беттерам множество спортивных мероприятий – как популярных, так и специфических. Сегодня доступны:
- Футбольные матчи;
- Баскетбол;
- Теннис;
- Фигурное катание;
- Лошадиные скачки;
- Собачьи бега;
- Гольф;
- Поло
И многое другое.
Особенность спортивных ставок состоит в том, что беттер может поставить более чем на один прогноз. К примеру:
- На победителя футбольного матча и одновременно на исполнителя первого гола.
- На фаворита и на количество очков – чёт или нечет.
- На то, произойдёт ли хоть одна замена во время игры.
Прогнозов может быть очень много – в зависимости от популярности и масштаба события.
Прибыль от беттинга
Все ставки на спорт рассчитываются по определённому коэффициенту. Число множителя зависит от того, насколько высока вероятность того или иного исхода. Зависимость обратно пропорциональная – чем выше коэффициент, тем ниже шанс, что прогноз сбудется.
Бонусы в букмекерских конторах
Помимо основного дохода от ставок, БК предлагают клиентам ряд дополнительных поощрений. Опциональные награды способствуют росту активности беттеров. Бонусы бывают следующих типов:
- Бесплатная ставка – фрибет. БК дарит ставку, стоимость которой не учитывается при выплате призовых.
- Аванс-пари. Ставка, при которой беттер не вносит предоплаты, а сумма, поставленная на кон, вычитается из призовых. Если авансированное пари себя не оправдывает, некоторые БК прощают долг.
- Удвоение выигрышей. Здесь могут быть разные условия. Одно из таких – беттер делает несколько прогнозов, а оправдывается только один. За него и начисляется удвоенная оплата.
- Два победителя. Один беттер ставит на фаворита, другой – на аутсайдера. Если лидера по каким-то причинам дисквалифицируют (уже после победы), а победителем объявляют проигравшего, призовые выплачиваются обоим беттерам.