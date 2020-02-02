Тканевые жалюзи

Современные интерьеры создаются с помощью массы удобных материалов, которые стали использовать для обустройства жилищ сравнительно недавно. Это относится и к жалюзи, так как ранее они устанавливались только в офисах и выглядели практично, но абсолютно не презентабельно.

Современные производители жалюзи вышли на новый уровень и создают изделия, которые уже превзошли как стандартные шторы, так и пластиковые жалюзи по большому количеству цветовых решений, стилей и способов монтажа.

Жалюзи из ткани, как правило, дешевле, чем массивные шторы или гардины, так как при их производстве используется меньше материала.

Тканевые жалюзи позволяют окну полностью закрываться и пропускают лучи света для мягкого освещения по всей комнате, благодаря их конструктивным особенностям. Они могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Их обрабатывают специальными пропитками, чтобы они не выгорали и отталкивали пыль и грязь.

Степень затемнения в помещении будет напрямую зависеть от типа выбранной ткани. Например, для спальни лучше всего подходит непрозрачное затемнение, с вертикальной установкой. Для кухни вы можете выбрать более светлые варианты оттенков и узоров горизонтальных жалюзи. Эти модели, хотя и полностью закрытые, всё же будут пропускать свет.

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Существует ещё одно хорошее преимущество: тканевые жалюзи, в отличие от штор, не нужно стирать или гладить. Достаточно протереть их влажной тряпкой, так как они не сильно загрязняются. Они создают уют в доме, не занимают много места, неприхотливы в уходе. Если одна из ламелей сломается, её можно заменить, не выбрасывая всю конструкцию.

Тканевые жалюзи просты в установке, нужно просто знать размер окна и выбрать подходящую модель. Они крепятся к стенам или потолку или к подоконникам, к кронштейнам, предварительно устанавливаются в соответствующих местах.

Как видите, тканевые жалюзи привлекательные внешне, дешёвые, практичные и универсальные. Все эти функции необходимы как для создания оригинального современного интерьера, так и для комфорта тех, кто в нем живёт.