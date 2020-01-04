Аренда апартаментов во Франции

«Увидеть Париж и умереть» - это фраза, сказанная, когда одним героем стала девизом многих желающих посетить Францию. Эта страна изысканной моды, прекрасного климата, высоких и чистых отношений.

Все это притягивает желающих посетить страну. Во Франции туризм развит на высоком уровне. Страна привлекает художников и архитекторов, государственных деятелей, обычных граждан.

Однако одного посещения Франции не достаточно. Для того чтобы остановиться в стране, есть выгодное предложение взять в аренду апартаменты во Франции. Это надежно, всегда доступно и приехать в уже подготовленное жилье, очень приятно.

Стоит ли приобретать или арендовать жилье во Франции

Сегодня, порядка 40% населения арендуют жилье, несмотря на то, что у них есть в собственности дома в сельской местности.

Получается, что проживать в столице или других больших городах страны выгоднее, чем его приобретать. Здесь создаются семьи, рождаются дети, и все это делается в съемных квартирах и апартаментах.

Правительство Франции было вынуждено принять меры по увеличению безопасности для тех, кто арендует жилье. Как правило, жилье напрокат предлагается с меблировкой или без таковой.

В основном, жилье без обстановки сдается сроком на 3 года. Что касается недвижимости с мебелью, то здесь предусматривается срок действия договора аренды на один год.

Что представляет краткосрочная аренда жилья во Франции

Краткосрочная аренда жилья во Франции с меблировкой сдается сроком на один год. Это короткий срок, но пользующийся спросом среди туристов.

Для того чтобы найти апартаменты или квартиры, принимаются во внимание современные методы. Это может быть сеть интернет, газеты, журналы, некоторые рекламные конструкции в виде баннеров, агентства недвижимости.

Если вариант жилья найден и устраивает, то договор аренды оформляется риэлтором, а не собственником недвижимости. Наряду с этим, подписывать договор аренды сам арендодатель.

Изначально, арендатор должен предоставить пакет документов и некоторые сведения, касающиеся его личности. Профессиональная деятельность его так же интересна представителям, занимающимся предоставлением аренды.

Главное, чтобы после подписания договора аренды на определенный срок, аренда продолжалась в автоматическом режиме, пока собственник или арендатор не заявят об обратном.