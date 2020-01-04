Возвращаем молодость с Рестилайн Витал

Большинство косметических процедур могут решить только одну проблему, но некоторые могут обрабатывать несколько задач одновременно.

Вторые включают биоревитализацию, проводимую с препаратами Restylane Vital. Одним из наиболее значимых преимуществ данного биогеля является его продолжительный эффект.

Рестилайн витал - омолаживающий уход за кожей. Поэтому он будет полезным тем, кто желает устранить следующие недостатки:

мелкие и глубокие морщины;

деформация контура лица;

сальный эпидермис;

фотостарение;

асимметрия черт лица;

сухая кожа;

эластоз.

Популярность данной косметологической процедуры обусловлена рядом следующих преимуществ:

Безопасность. Если вы будете следовать рекомендациям экспертов, не игнорировать противопоказания и обратиться к хорошему специалисту, вам не придется ожидать осложнений и побочных эффектов. Продолжительность эффекта. После курса эффект сохранится в течение нескольких месяцев. Малое необходимое количество инъекций. Это преимущество можно увидеть, при сравнении биоревитализации с мезотерапией лица и тела. Стимуляция выработки коллагена и эластина. Эти вещества отвечают за гладкость и эластичность кожи. После инъекций с гиалуроновой кислотой они встречаются в ещё больших количествах. Сокращение временных затрат. По сравнению с мезотерапией, процедура биоревитализации более короткая. Интервал между повторными сеансами во втором случае составляет всего две недели. Примерная продолжительность сеанса составляет один час.

Процедуру биоревитализации с Рестилайн витал вряд ли можно назвать опасной, но она имеет некоторые противопоказания:

непереносимость компонентов;

беременность и вскармливание;

диабет;

воспаления или повреждение кожи в зонах применения препарата;

использование препаратов, снижающих свёртываемость крови;

склонность к образованию келоидных рубцов;

наличие опухолей;

серьёзные заболевания (сердечно-сосудистые, кровеносной системы).

Перед обращением за этой процедурой, спросите своего косметолога о составе препарата, антисептиках и обезболивающих. Если у какого-либо из этих средств есть компоненты, которые вызывают аллергию, откажитесь от процедуры биоревитализации.