- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Возвращаем молодость с Рестилайн Витал
Большинство косметических процедур могут решить только одну проблему, но некоторые могут обрабатывать несколько задач одновременно.
Вторые включают биоревитализацию, проводимую с препаратами Restylane Vital. Одним из наиболее значимых преимуществ данного биогеля является его продолжительный эффект.
Рестилайн витал - омолаживающий уход за кожей. Поэтому он будет полезным тем, кто желает устранить следующие недостатки:
- мелкие и глубокие морщины;
- деформация контура лица;
- сальный эпидермис;
- фотостарение;
- асимметрия черт лица;
- сухая кожа;
- эластоз.
Популярность данной косметологической процедуры обусловлена рядом следующих преимуществ:
- Безопасность. Если вы будете следовать рекомендациям экспертов, не игнорировать противопоказания и обратиться к хорошему специалисту, вам не придется ожидать осложнений и побочных эффектов.
- Продолжительность эффекта. После курса эффект сохранится в течение нескольких месяцев.
- Малое необходимое количество инъекций. Это преимущество можно увидеть, при сравнении биоревитализации с мезотерапией лица и тела.
- Стимуляция выработки коллагена и эластина. Эти вещества отвечают за гладкость и эластичность кожи. После инъекций с гиалуроновой кислотой они встречаются в ещё больших количествах.
- Сокращение временных затрат. По сравнению с мезотерапией, процедура биоревитализации более короткая. Интервал между повторными сеансами во втором случае составляет всего две недели. Примерная продолжительность сеанса составляет один час.
Процедуру биоревитализации с Рестилайн витал вряд ли можно назвать опасной, но она имеет некоторые противопоказания:
- непереносимость компонентов;
- беременность и вскармливание;
- диабет;
- воспаления или повреждение кожи в зонах применения препарата;
- использование препаратов, снижающих свёртываемость крови;
- склонность к образованию келоидных рубцов;
- наличие опухолей;
- серьёзные заболевания (сердечно-сосудистые, кровеносной системы).
Перед обращением за этой процедурой, спросите своего косметолога о составе препарата, антисептиках и обезболивающих. Если у какого-либо из этих средств есть компоненты, которые вызывают аллергию, откажитесь от процедуры биоревитализации.