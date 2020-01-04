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Возвращаем молодость с Рестилайн Витал

Вчера, 14:48 Это интересно
Возвращаем молодость с Рестилайн Витал

Большинство косметических процедур могут решить только одну проблему, но некоторые могут обрабатывать несколько задач одновременно.

Вторые включают биоревитализацию, проводимую с препаратами Restylane Vital. Одним из наиболее значимых преимуществ данного биогеля является его продолжительный эффект.

Рестилайн витал - омолаживающий уход за кожей. Поэтому он будет полезным тем, кто желает устранить следующие недостатки:

  • мелкие и глубокие морщины;
  • деформация контура лица;
  • сальный эпидермис;
  • фотостарение;
  • асимметрия черт лица;
  • сухая кожа;
  • эластоз.

Популярность данной косметологической процедуры обусловлена рядом следующих преимуществ:

  1. Безопасность. Если вы будете следовать рекомендациям экспертов, не игнорировать противопоказания и обратиться к хорошему специалисту, вам не придется ожидать осложнений и побочных эффектов.
  2. Продолжительность эффекта. После курса эффект сохранится в течение нескольких месяцев.
  3. Малое необходимое количество инъекций. Это преимущество можно увидеть, при сравнении биоревитализации с мезотерапией лица и тела.
  4. Стимуляция выработки коллагена и эластина. Эти вещества отвечают за гладкость и эластичность кожи. После инъекций с гиалуроновой кислотой они встречаются в ещё больших количествах.
  5. Сокращение временных затрат. По сравнению с мезотерапией, процедура биоревитализации более короткая. Интервал между повторными сеансами во втором случае составляет всего две недели. Примерная продолжительность сеанса составляет один час.

Процедуру биоревитализации с Рестилайн витал вряд ли можно назвать опасной, но она имеет некоторые противопоказания:

  • непереносимость компонентов;
  • беременность и вскармливание;
  • диабет;
  • воспаления или повреждение кожи в зонах применения препарата;
  • использование препаратов, снижающих свёртываемость крови;
  • склонность к образованию келоидных рубцов;
  • наличие опухолей;
  • серьёзные заболевания (сердечно-сосудистые, кровеносной системы).

Перед обращением за этой процедурой, спросите своего косметолога о составе препарата, антисептиках и обезболивающих. Если у какого-либо из этих средств есть компоненты, которые вызывают аллергию, откажитесь от процедуры биоревитализации.