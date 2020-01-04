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Клеи для мебели и деревообработки производства НТФ «Адгезив»
Проклеивание – самый распространенный способ соединения деталей мебельной и столярной продукции. Для этого применяют составы, обеспечивающие прочность шва при допустимых нагрузках, влагостойкость. Клеи для мебели и деревообработки должны быть:
- Нетоксичны. После отверждения составы не должны выделять вредных и опасных веществ.
- Универсальны. Проклеивание осуществляется автоматически или вручную. Клеящие составы должны быть пригодны для обоих способов нанесения.
Клеи также должны обладать высокой адгезией к разнородным материалам. В производстве мебели применяют дерево, ткани, полимеры. Составы должны обеспечивать надежное сцепление и фиксацию деталей и частей из разных материалов.
Клеи на основе синтетического каучука производства НПФ «Адгезив» (https://adhesiv.ru/) отвечают всем требованиям к клеям для мебели и изделий из дерева. Компания выпускает 2 вида двухкомпонентных полиуретановых составов:
- Клей АДВ-5, в качестве растворителя применяется этилацетат.
- Клей АДВ-5 (МХ), с метиленхлоридным растворителем.
Составы состоят из двух компонентов А и Б, которые смешиваются непосредственно перед нанесением в пропорции 10 к 1. Жизнеспособность готового раствора при хранении в закрытой таре составляет 6-8 часов.
Кроме растворенного каучука, АДВ-5 содержат полиизоционат, который увеличивает прочность, эластичность, водостойкость клееного шва.
Назначение
Двухкомпонентные составы АДВ-5 предназначены для склеивания следующих материалов:
- Всех пород натурального дерева.
- Натуральных и искусственных тканей, обивочной кожи.
- ДВП, ДСП, МДФ.
- Синтетического и натурального шпона.
- Деталей из полиуретанов и ПВХ, пластмасс, ламинированных материалов.
Клей хорошо сцепляется со сложными ПВХ-пластификатами. Составы универсальны и подходят практически ко всем материалам, применяемым в изготовлении мебели.
Особенности АДВ-5 и его модификаций
Клей для мебели представляет собой вязкую жидкость желтоватого цвета с содержанием сухого вещества 13-18% (зависит от модификации). Состав поставляется в барабанах, пластмассовых резервуарах 0,5; 1; 3; 5; 10; 20; 50 кг и металлических бочках емкостью 200 л.
Клеи применяют при комнатной температуре. На очищенные поверхности наносят приготовленный состав, выдерживают 10-15 минут (при использовании модификации АДВ-5) или 1-1,5 минуты (при применении клея АДВ-5МХ). Далее наносят еще один слой и фиксируют детали в требуемом положении. Составы используют для приклеивания соединений:
- Встык под разными углами.
- Наггельного типа.
- Паз-гребень.
- Соединений в проушину.
- Других видов креплений, применяемых для соединения деталей из дерева, полимера и ткани.
Время отверждения состава составляет 1 сутки. В течение этого времени раствор полностью полимеризуется. Процесс проходит при температурах от -25 до 40°С.
После окончания работ необходимо очистить инструменты ацетоном, метиленхлоридом или ксилолом. Использовать бензин, уайт-спирит нельзя.
Внимание! АДВ-5 и АДВ-5МХ содержат легко воспламеняемые растворители, работы необходимо проводить в вентилируемых помещениях вдали от нагревательных устройств и открытого огня.
Соединения, склеенные такими составами, отличает высокая прочность и эластичность. Полимерная пленка выдерживает нагрузку на растяжение до 36 МПа. Относительное удлинение при растяжении составляет до 650 %. Клеи на основе синтетического каучука позволяют значительно увеличить качество мебельной продукции и изделий из дерева.