Домен COM. UA Преимущества и защита данных

Абсолютно правильно, что интернет-домен com. является самым известным, раскрученным и популярным. Он появился в 1985 году, поэтому его можно считать практически того же возраста, что и Всемирная паутина. В настоящее время около 75% официально зарегистрированных доменов находятся в этой зоне. Этот впечатляющий успех во многом связан с самым простым способом получить собственную веб-страницу на com.

Справедливости ради следует отметить, что высокая популярность этой зоны привела к появлению каких-то ощутимых, но не решающих недостатков. Самый главный - получить собственное доменное имя с com. не так просто. Дело в том, что многие имена уже заняты, и делать ставки на бессмысленный набор символов не выгодно с коммерческой точки зрения. Особенно, когда речь идёт об амбициозной и перспективной торговой компании или платформе в сети, которая заинтересована в постоянном расширении своей клиентской базы. Несмотря на это, многие физические и юридические лица по-прежнему готовы купить домен com. ля Украины его можно заказать на https://cityhost.ua/domain/com.ua/.

Этот домен так же подходит для следующих категорий сайтов:

личный блог; интернет-магазин; сайт компании.

Несмотря на некоторые недостатки, важным преимуществом данного доменного имени является мгновенная регистрация. И как только вы выбрали правильное имя, оно может быть получено как можно скорее, благодаря автоматизации процесса. Хорошо, что есть особый льготный период для продления этого домена. На 40 дней абсолютно бесплатно пользователи могут оформить заявку.

Настоящее время по праву связано с быстрым развитием информационных технологий. По этой причине владельцы личных или корпоративных сайтов заинтересованы в качественной защите своих контактных данных. Существуют специальные службы, с помощью которых интернет-мошенники используют виртуальные адреса в преступных целях. В этой ситуации сокрытие домена whois является очень важным процессом, поскольку этот сервис наиболее популярен среди виртуальных киберпреступников. Служба безопасности абсолютно доступна даже для тех владельцев сайтов, которые ещё не зарабатывают много денег.