Пылесос для автомойки справится с любыми задачами

Чистый и ухоженный автомобиль, это не только исправный автомобиль. Правильно подобранное оборудование для автомойки поможет справиться со многими вопросами по очистке салона автомобиля и его поверхностей. Профессиональный пылесос для автомойки намного отличается от обычного домашнего пылесоса.

Специализированный пылесос намного мощнее. Он способен творить чудеса, особенно если использовать его мощность в паре с автохимией gyeon. Качественная и эффективная уборка салона и поверхностей гарантированы. Главное организовать профессиональный подход к делу.

Выбираем правильный пылесос для авто

Подобрать соответствующий пылесос для автомойки в Украине довольно просто. Достаточно зайти на страницу интернет магазина Софикар и среди разнообразия выбора определиться с покупкой. К технике данного уровня у покупателей имеются соответствующие требования, важно их выдерживать. Профессиональные пылесосы способны победить загрязнения любого уровня и это не удивительно, так как:

- они работают на двух двигателях или турбине;

- способны отфильтровать грязь, пыль и другие твердые частицы, накапливающие в автомобиле;

- его эффективная работа также может зависеть от объема модели;

- пылесосы с большой мощностью способны обслужить несколько автомобилей в час.

Огромный модельный ряд существующих агрегатов позволяет определиться с выбором. Особенно популярными считаются две категории пылесосов, которые оснащены специальными насадками для чистки салона химическими веществами и для сухой уборки багажника и салона.

С оборудованием данного уровня даже самые запущенные по чистоте модели автомобилей можно сделать идеально чистыми. Встроенные модули и насадки способны творить чудеса.

Чистка автомобилей химией gyeon

Продукция южнокорейской компании Гийон поукорила сердца автолюбителей Украины. Ее профессиональная автохимия творит чудеса и надежно защищает от внешних воздействий поверхности автомобиля и салона. Самое приятное, что цена на эти средства полностью соответствует качеству и вполне приемлема и доступна.

Разработчиком предусмотрено множество средств, но особой популярностью пользуется кварцевый состав защитного покрытия, которое наносится после мытья автомобиля. Дело в том, что поверхность не нужно просушивать и эффект чистоты остается на протяжении 1-2 месяцев. Это защитное покрытие уникально, так как обладает мощным гидрофобным эффектом, повышает способность к самоочистке, поверхности приобретают благородный блеск и цвет автомобиля наиболее насыщен и глубок.

С заботой об автомобиле, профессиональные автомойки обеспечат наполняемость своего сервиса лучшими средствами. Тем более, что на рынке Украины автохимия gyeon уже сумела себя зарекомендовать с лучшей стороны. Оформить заявку на приобретение этого средства можно, не выходя из дома. Компетентные консультанты всегда помогут определиться с выбором.