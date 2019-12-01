Игровые туннели для кошек

Развлечение котов, живущих в замкнутом пространстве квартиры или дома – задача и обязанность хозяина. Если не направить энергию животного в правильном направлении, тогда может пострадать мебель, обои, провода и техника. Дешевле купить игровые туннели, когтеточки и другие радости кошачьей жизни.

Виды туннелей

Выглядит приспособление как труба с различными отверстиями, разноцветными шелестяшками, бубонами и сеточками. Бывают такие модификации:

прямой туннель:

с поворотами и перекрестками;

в форме домиков;

с функцией когтеточки;

тоннели-лежанки.

В интернет-зоомагазине «Зоодом бегемот» вы сможете выбрать лучшие товары для развлечений и здоровья ваших любимцев из этой категории – получите консультацию у менеджера по материалам и их особой фактуре, необычным конфигурациям и дизайну тоннелей для кошек. Покупка этого аксессуара решит проблему извлечения заскучавшего животного из-под шифоньера, дивана и из других труднодоступных мест в доме.

Как выбрать изделие?

Учитывайте возраст питомца. Молодняк с удовольствием облюбует сложные модификации с массой препятствий и отвлекающих элементов. Коты в «возрасте» предпочитают примитивные конструкции, которые чаще всего используют для отдыха и сна. Если позволяет площадь жилья, выбирайте многоуровневые горизонтальные туннели, если вы ограничены в пространстве, тогда как вариант вертикальные настенные модели.

Обязательно читайте характеристики товара и уточняйте диаметр изделия. Перед этим неплохо будет померить коту его «талию» чтобы животному было комфортно перемещаться внутри рукава.

Самые популярные модели

Лидер продаж, туннель полюбившийся тысячам кошек по всему миру, шуршащие конструкции от немецкого бренда Trixie, изготовленные из прочного полиэстера. Скользкая поверхность нравится котам, из-за шелеста под ними, и гораздо больше пользуется успехом по сравнению с плюшевыми и тканевыми изделиями. Но в таком туннеле нет игрушек и других примочек для резвых животных.

Ощущение секретности и уюта котикам подарит модель в форме домика от Petstages, в котором имеются когтеточка и бубенчик для игр. Также владельцы животных часто приобретают нейлоновые модели от Triol и Pet Pro, которые уникальны по дизайну и задумке для забав. Любая игрушка должна учитывать уровень активности кота, его темперамент и физиологические особенности, тогда туннель будет любимым местом для игр у зверька.