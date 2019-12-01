Дизайн квартиры в стиле минимализм

Пришло время поменять дизайн интерьера? Уже подбираете подходящие решения? Сейчас предстоит узнать больше о дизайне квартиры в стиле минимализма. Это популярное направление, которое уже давно стало модным, продолжает уверенно удерживать свои позиции. И мастера, хозяева достаточно часто выбирают именно дизайн квартиры в стиле минимализм, воплощают разнообразные проекты в данном направлении.

Особенности минимализма

Минимализм в дизайне квартиры характеризуется предельной простотой. Присутствуют только необходимые вещи, все достаточно практично и функционально, нет излишеств в оформлении, зато обеспечивает максимальное свободное пространство.

Обозначим несколько признаков минимализма.

Стиль привлекает универсальностью. Подойдет для разных планировок, при этом предпочтение отдается строгой геометрии. Отделка простая, но качественная. Стены квартиры могут оформляться декоративным кирпичом, камнем. Доминирующим цветом становится белый. Не стоит использовать много разных оттенков, хотя броские аксессуары вполне подойдут. Большое внимание уделяется освещению, а окна желательно оформить полупрозрачными занавесками, легкими шторами. Предметы мебели строгие, с прямыми классическими линиями. Отличный вариант – кубические формы. Аксессуары используются по минимуму. Они станут удачными акцентами, яркими цветовыми и фактурными пятнами. Но при этом они не должны перегружать пространство. Упор делается именно на свободную площадь, ощущение воздушности.

Стиль минимализма может стать лучшим ключом к комфортной жизни в квартире любой планировки.

Предложение

Вас привлекает возможность сделать дизайн квартиры именно в стиле минимализма? Отличное решение – обратиться к талантливому мастеру в студии интерьера Perspectiva_Design (сайт <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} --> https://www.perspectiva-design.com/ ). Результат вам обязательно понравится. Вот Их основные принципы работы.

Строго контролируется качество работы на всех этапах, используются лучшие материалы.

Можно заказать оформление дизайна квартиры под ключ. В результате вы получите современный интерьер в стиле минимализма.

Вы можете быть уверены в прозрачности условий. Смета утверждается совместно с заказчиком, а потом от нее не допускается отклонений.

Очень удобно давать указания при разработке проекта: дизайнер представит его наглядно, в формате 3D.

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