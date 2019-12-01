- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Дизайн квартиры в стиле минимализм
Пришло время поменять дизайн интерьера? Уже подбираете подходящие решения? Сейчас предстоит узнать больше о дизайне квартиры в стиле минимализма. Это популярное направление, которое уже давно стало модным, продолжает уверенно удерживать свои позиции. И мастера, хозяева достаточно часто выбирают именно дизайн квартиры в стиле минимализм, воплощают разнообразные проекты в данном направлении.
Особенности минимализма
Минимализм в дизайне квартиры характеризуется предельной простотой. Присутствуют только необходимые вещи, все достаточно практично и функционально, нет излишеств в оформлении, зато обеспечивает максимальное свободное пространство.
Обозначим несколько признаков минимализма.
- Стиль привлекает универсальностью. Подойдет для разных планировок, при этом предпочтение отдается строгой геометрии.
- Отделка простая, но качественная. Стены квартиры могут оформляться декоративным кирпичом, камнем.
- Доминирующим цветом становится белый. Не стоит использовать много разных оттенков, хотя броские аксессуары вполне подойдут.
- Большое внимание уделяется освещению, а окна желательно оформить полупрозрачными занавесками, легкими шторами.
- Предметы мебели строгие, с прямыми классическими линиями. Отличный вариант – кубические формы.
- Аксессуары используются по минимуму. Они станут удачными акцентами, яркими цветовыми и фактурными пятнами. Но при этом они не должны перегружать пространство. Упор делается именно на свободную площадь, ощущение воздушности.
Стиль минимализма может стать лучшим ключом к комфортной жизни в квартире любой планировки.
Предложение
Вас привлекает возможность сделать дизайн квартиры именно в стиле минимализма? Отличное решение – обратиться к талантливому мастеру в студии интерьера Perspectiva_Design (сайт <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} --> https://www.perspectiva-design.com/ ). Результат вам обязательно понравится. Вот Их основные принципы работы.
- Строго контролируется качество работы на всех этапах, используются лучшие материалы.
- Можно заказать оформление дизайна квартиры под ключ. В результате вы получите современный интерьер в стиле минимализма.
- Вы можете быть уверены в прозрачности условий. Смета утверждается совместно с заказчиком, а потом от нее не допускается отклонений.
- Очень удобно давать указания при разработке проекта: дизайнер представит его наглядно, в формате 3D.
Выбирайте стиль для нового дизайна вашей квартиры уже сегодня! Если минимализм вам показался интересным, вы можете связаться с нашим менеджером: посмотрите готовые проекты дизайна интерьеров или закажите эксклюзивный.