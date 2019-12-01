Хвойный мёд: целебные свойства

Хвойный мёд обладает уникальным составом, который определяет обширный спектр его полезных качеств. Кроме того, этот продукт не только обладает лечебными свойствами, но и служит отличным профилактическим средством при многих заболеваниях.

Эта разновидность меда, за его богатый химический состав, характеризуется противовоспалительным, антисептическим, общеукрепляющим, ранозаживляющим, обезболивающим и жаропонижающим действием.

Использование описанного продукта пчеловодства способна восполнить недостаток активных минералов и биологических компонентов в организме, послужить профилактикой анемии и дефицита витаминов, улучшить состав крови.

Уникальность хвойного мёда с падью https://allhoney.ru/12-honey/13-med-hvojnaya-pad-s-pchelinym-podmorom.htmlзаключается в том, что, он не вызывает аллергических реакций, поскольку не содержит пыльцу, основного «провокатора» аллергии.

Однако компетентные эксперты рекомендуют начинать принимать этот продукт небольшими порциями - эта мера предосторожности не повредит, поскольку некоторые люди могут страдать от непереносимости мёда. Кроме того, существуют и противопоказания для следующих категорий людей:

дети до трёх лет;

с сахарным диабетом;

с обострением хронических заболеваний.

В других случаях хвойный мёд не только допустим, но и должен быть включен в ежедневный рацион, соблюдая определенные дозировки.

Более того, показан мед хвойный для следующих:

тем, кто интенсивно занимается физической или умственной работой;

с ослабленным иммунитетом;

на этапе реабилитации, после тяжелых заболеваний;

с бессонницей, депрессией и нервными расстройствами.

Поскольку продукт гигроскопичен, он подвержен быстрому окислению и порче. При хранении в теплой комнате хвойный мёд может расслоиться до жидкого компонента и кристаллического осадка. Рекомендуется хранить это средство в холодильнике и употреблять его в течение месяца.

Хвойный мёд - один из наиболее целебных видов, обладающий разносторонним химическим составом и специфическими качествами. Регулярное употребление помогает улучшить общее состояние организма и облегчить многие проблемы с самочувствием Тем не менее, вы должны проконсультироваться со специалистом перед потреблением данного продукта.