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Ручные металлодетекторы
Ручной металлодетектор - устройство, которое можно использовать во время осмотра для обнаружения присутствия скрытых металлических предметов в поиске.
Используется для поиска металлических изделий, спрятанных под одеждой или в чемоданах. Ручные приборы обычно используются для обнаружения объекта с помощью стационарного устройства, и когда требуется проверка, но по разным причинам применение арочных вариантов невозможно.
При покупке металлодетекторов, стоит обратить внимание на следующие особенности:
- чувствительность;
- избирательность;
- индикация;
- определение параметров объекта;
- питание;
- конструктивные показатели.
Купить металлоискатели этого типа вы можете в специализированных магазинах, в том числе и в интернете, с доставкой. Можете также почитать отзывы, при выборе данных устройств, либо проконсультироваться со специалистами.
Ручные металлодетекторы - пластиковые. Для более продвинутых вариантов материал является ударопрочным и водонепроницаемым. Эти улучшения позволяют использовать устройство на улице в дождливую погоду.
Вес данных устройств колеблется в пределах 200-500 гр. Рукоятка некоторых моделей прорезинена для лучшего сцепления. Многие приборы имеют кронштейны для ношения на ремне в защитном чехле.
Ремень безопасности прикреплен к ручке для удобного ношения в руке. Кнопка питания, световые индикаторы цели, динамики и батарейный отсек, в зависимости от модели устройства, - могут быть расположены по-разному.
Для использования в условиях низкой освещенности многие устройства имеют функцию подсветки.
Очевидным преимуществом ручного металлодетектора является, прежде всего, компактность. Ведь не всегда возможно разместить арочные металлоискатели.
Высококачественный ручной металлодетектор в руках специалиста является ключом к безопасности объекта под охраной. Кроме того, работа с хорошим устройством ускоряет процесс поиска, повышая производительность.
Это важно при организации мероприятий с большим количеством людей (спортивные соревнования, турниры, концерты, фестивали, выборы и т.д.).