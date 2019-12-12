УЗИ щитовидной железы

Деятельность мозга, сердечно-сосудистой системы, развитие мышечной ткани и костей - зависит от качества функционирования щитовидной железы. Ответственная за выработку жизненно важных гормонов и регуляцию обмена веществ, эта эндокринная железа по праву считается одним из главных органов эндокринной системы в целом.

Сразу же ощущается некоторый сбой её работы, и задержка, при посещении медицинского учреждения для поиска причин ухудшения здоровья - может привести к печальным последствиям. Наиболее удобный и экономичный метод исследования этого органа - УЗИ щитовидной железы, которое позволяет получить достаточно информации для диагностики в кратчайшие сроки.

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Как и многие другие заболевания, патологические процессы щитовидной железы могут развиваться бессимптомно в течение определённого периода времени, и только после достижения конкретной стадии они ощущаются. Небольшие признаки, как правило, не вызывают подозрения у пациентов, ввиду чего они теряют драгоценное время. Таким образом, ультразвуковое исследование щитовидной железы должно проводиться. при следующих проявлениях:

усталость, апатия, слабость, вялость, сонливость;

частые изменения настроения, депрессия;

чрезмерная раздражительность, повышенная нервозность;

длительное повышение температуры до 37-38 С;

потеря веса, без видимых мотивов;

тремор верхних конечностей;

ощущение странного предмета в горле или гортани;

кашель, боль в горле;

пальпация новообразований;

выпадение волос;

сердечная аритмия.

Ультразвуковое исследование эндокринной железы подходит для всех людей в возрасте от 40 лет, с профилактическими целями, поэтому рекомендуется проводить его не реже одного раза в год. Женщинам, с учётом их повышенной предрасположенности к заболеваниям щитовидки, обычно назначаются обследования с 35 лет. Это означает, что заболевания можно распознать на начальных этапах и избавить пациентов от возможных осложнений в будущем.

Нет необходимости в какой-либо подготовке к обследованию УЗИ. Более того, перед проведением вам даже не придётся раздеваться, вы можете только расстегнуть пуговицы, если это мешает врачу.