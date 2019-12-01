Даже сложные познания в центре Индиго даются легко

Образовательный центр Индиго в Киеве создан профессионалами своего дела, которые готовы вложить в развитие детей не только знания, но и душу. Даже самые сложные курсы, а таким является китайский язык для детей в Киеве будут покорены любовью, трудолюбием и настойчивостью учеников.

Мир языка Восточной культуры

Одним из сложных языков мира является китайский язык. Его незамысловатые иероглифы имеют свой смысл и важно не только понять их написание но и заучить их, для того чтобы покорить китайскую письменность. В ходе последних событий, развитие Китая стремительно взлетает вверх, поэтому можно с полной уверенностью заявить о том, что знать китайский язык еще и престижно. Преподаватели центра являются носителями этого интересного языка, поэтому у малышей и детей постарше есть все шансы покорить этот сложный предмет на «отлично». Атмосфера Китая всегда царит на занятиях, именно поэтому получить новые знания не составит особого труда.

Выбирая курсы китайского языка, дети получают один позитив и преимущества:

с ребятами занимаются преподаватели высшей категории, носители языка;

для обучения применяются исключительно современные методики;

здесь предусмотрены групповые, комбинированные и индивидуальные занятия;

каждое занятие длится не более 50 минут;

перед началом обучения, каждый ребенок может пройти бесплатный тест на проверку уровня знаний;

после завершения курса обучения, дети получают сертификаты соответствия.

На уроках китайского языка, дети проявят себя уже с первых занятий. Они изучат фонетику, познакомятся с грамматикой и лексикой. Познакомятся с грамотным иероглифическим письмом и чтением. Уже с первых занятий у ребенка будут формироваться навыки не только восприятия речи на слух, но и устной речи, дети уже смогут между собой общаться на начальном уровне.

Обучение китайскому языку в центре предусмотрено на основе современных программ, которые включают в себя 4 составляющие:

коммуникация;

фонетика;

иероглифическое письмо и культурные особенности Китая.

Методика, основанная на коммуникативном направлении, преподавания предусматривает изучение звуков. Преподаватель знакомит учеников с правильностью произношения и всеми нюансами интонации китайской речи.

Фонетика китайского языка отличается от европейского. В нем присутствует целая система тонов и артикуляции. Правильность произношения слов полностью находится на контроле у преподавателя. Он отрабатывает каждое слово с учеником индивидуально.

После отработки звучания слов, преподаватели переходят к изучению письма. Здесь начинается плодотворная работа по отработке письма в специальных прописях, изучении символов письма.

В центре предусмотрены возрастные группы для занятий и для того чтобы пройти все ступени вышеперечисленного курса, важно изучат язык поэтапно. С этой целью и отработан начальный уровень обучения, базовый и продвинутый.