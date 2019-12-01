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Рекомендации по выбору бумаги для самокруток

Вчера, 14:57 Это интересно
Рекомендации по выбору бумаги для самокруток

Для того, чтобы перейти на самостоятельное изготовление папирос, вам понадобятся все необходимые составляющие, благодаря которым вы сможете максимально насладиться процессом курения.

Главным компонентом в производстве самокруток является бумага. Тонкий листок небольшого размера вы можете наполнить любимым сортом табака. Однако при выборе этого изделия следует учитывать следующие особенности:

  • материал изготовления;
  • размер;
  • плотность;
  • оттенок;
  • наличие клейкой части;
  • аромат.

Купить папиросную бумагу в нашем магазине вам не составит труда, ведь в наличии имеются изделия от различных производителей, отличающиеся между собой многими параметрами.

Материал изготовления бумаги для самокруток

К самым распространенным видам бумажной продукции относятся изделия, выполненные из целлюлозы, риса и конопли. Рисовые листы изготавливаются из экологически чистого материала, в составе которого полностью отсутствуют химикаты и ароматизирующие компоненты. Тонкую бумагу выбирают опытные курильщики, имеющие определенный опыт в собственноручном создании сигарет. Равномерное и медленное тление папиросы обусловлено тем, что листы из риса имеют гладкую структуру. В процессе курения вы сможете наслаждаться натуральным вкусом табака или растительной субстанции.

Если говорить о целлюлозной бумаге, то этот вариант считается самым безвредным. Такую бумажную продукцию не отбеливают во время изготовления. Готовые листы получаются тонкими и прозрачными. Выбирая эту бумагу необходимо учитывать, что в процессе курения остается много золы, а также вы можете почувствовать некое послевкусие.

Что касается конопляных листов, то неотбеленная продукция создается из 100% растительных волокон. Данная бумага обладает различной плотностью, чаще всего встречаются листы более толстые на ощупь, имеющие заметную структуру. Благодаря такой особенности сворачивать листы в джоинты намного удобнее.

Размер бумаги

Существуют стандартные размеры папиросной бумаги, длина которой равна 70 мм, 78 мм и 110 мм. Многие компании используют международные стандарты в производстве листов, за счет чего продукция делится на следующие виды:

  • Single-Wide — длина 68-70 мм, ширина 34-36 мм;
  • 1¼ — длина 76-78 мм, ширина 45-48 мм;
  • 1½ — длина 76-78 мм, ширина 60-62 мм;
  • Double-Wide — длина 68-70 мм, ширина 76-90 мм;
  • KingSize — длина 100-105 мм, ширина 55-60 мм;
  • KingSlim — длина 105-110 мм, ширина 42-56 мм.

Плотность, оттенок и аромат бумаги

Тонкие листы делают сеанс курения значительно приятнее, нежели плотные бумажки. Также следует заметить, что прозрачная продукция оставляет меньше пепла и не влияет на чистоту табачного вкуса.

Выбирая бумагу, обратите внимание на ее цвет, ведь неотбеленные листы не содержат химикатов, в то время, как получить белоснежную продукцию можно только при помощи различных химических веществ.

Придать процессу курения новизны у вас получится за счет ароматизированной бумаги. Опираясь на индивидуальные предпочтения, можно выбрать аромат фруктов и ягод, шоколада, кокосового ореха, жевательной резинки и рома. Купить бумагу для самокруток в Украине, не выходя из дома, вы можете в нашем магазине.