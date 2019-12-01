Рекомендации по выбору бумаги для самокруток

Для того, чтобы перейти на самостоятельное изготовление папирос, вам понадобятся все необходимые составляющие, благодаря которым вы сможете максимально насладиться процессом курения.

Главным компонентом в производстве самокруток является бумага. Тонкий листок небольшого размера вы можете наполнить любимым сортом табака. Однако при выборе этого изделия следует учитывать следующие особенности:

материал изготовления;

размер;

плотность;

оттенок;

наличие клейкой части;

аромат.

Купить папиросную бумагу в нашем магазине вам не составит труда, ведь в наличии имеются изделия от различных производителей, отличающиеся между собой многими параметрами.

Материал изготовления бумаги для самокруток

К самым распространенным видам бумажной продукции относятся изделия, выполненные из целлюлозы, риса и конопли. Рисовые листы изготавливаются из экологически чистого материала, в составе которого полностью отсутствуют химикаты и ароматизирующие компоненты. Тонкую бумагу выбирают опытные курильщики, имеющие определенный опыт в собственноручном создании сигарет. Равномерное и медленное тление папиросы обусловлено тем, что листы из риса имеют гладкую структуру. В процессе курения вы сможете наслаждаться натуральным вкусом табака или растительной субстанции.

Если говорить о целлюлозной бумаге, то этот вариант считается самым безвредным. Такую бумажную продукцию не отбеливают во время изготовления. Готовые листы получаются тонкими и прозрачными. Выбирая эту бумагу необходимо учитывать, что в процессе курения остается много золы, а также вы можете почувствовать некое послевкусие.

Что касается конопляных листов, то неотбеленная продукция создается из 100% растительных волокон. Данная бумага обладает различной плотностью, чаще всего встречаются листы более толстые на ощупь, имеющие заметную структуру. Благодаря такой особенности сворачивать листы в джоинты намного удобнее.

Размер бумаги

Существуют стандартные размеры папиросной бумаги, длина которой равна 70 мм, 78 мм и 110 мм. Многие компании используют международные стандарты в производстве листов, за счет чего продукция делится на следующие виды:

Single-Wide — длина 68-70 мм, ширина 34-36 мм;

1¼ — длина 76-78 мм, ширина 45-48 мм;

1½ — длина 76-78 мм, ширина 60-62 мм;

Double-Wide — длина 68-70 мм, ширина 76-90 мм;

KingSize — длина 100-105 мм, ширина 55-60 мм;

KingSlim — длина 105-110 мм, ширина 42-56 мм.

Плотность, оттенок и аромат бумаги

Тонкие листы делают сеанс курения значительно приятнее, нежели плотные бумажки. Также следует заметить, что прозрачная продукция оставляет меньше пепла и не влияет на чистоту табачного вкуса.

Выбирая бумагу, обратите внимание на ее цвет, ведь неотбеленные листы не содержат химикатов, в то время, как получить белоснежную продукцию можно только при помощи различных химических веществ.

Придать процессу курения новизны у вас получится за счет ароматизированной бумаги. Опираясь на индивидуальные предпочтения, можно выбрать аромат фруктов и ягод, шоколада, кокосового ореха, жевательной резинки и рома. Купить бумагу для самокруток в Украине, не выходя из дома, вы можете в нашем магазине.