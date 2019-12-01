- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Рекомендации по выбору бумаги для самокруток
Для того, чтобы перейти на самостоятельное изготовление папирос, вам понадобятся все необходимые составляющие, благодаря которым вы сможете максимально насладиться процессом курения.
Главным компонентом в производстве самокруток является бумага. Тонкий листок небольшого размера вы можете наполнить любимым сортом табака. Однако при выборе этого изделия следует учитывать следующие особенности:
- материал изготовления;
- размер;
- плотность;
- оттенок;
- наличие клейкой части;
- аромат.
Купить папиросную бумагу в нашем магазине вам не составит труда, ведь в наличии имеются изделия от различных производителей, отличающиеся между собой многими параметрами.
Материал изготовления бумаги для самокруток
К самым распространенным видам бумажной продукции относятся изделия, выполненные из целлюлозы, риса и конопли. Рисовые листы изготавливаются из экологически чистого материала, в составе которого полностью отсутствуют химикаты и ароматизирующие компоненты. Тонкую бумагу выбирают опытные курильщики, имеющие определенный опыт в собственноручном создании сигарет. Равномерное и медленное тление папиросы обусловлено тем, что листы из риса имеют гладкую структуру. В процессе курения вы сможете наслаждаться натуральным вкусом табака или растительной субстанции.
Если говорить о целлюлозной бумаге, то этот вариант считается самым безвредным. Такую бумажную продукцию не отбеливают во время изготовления. Готовые листы получаются тонкими и прозрачными. Выбирая эту бумагу необходимо учитывать, что в процессе курения остается много золы, а также вы можете почувствовать некое послевкусие.
Что касается конопляных листов, то неотбеленная продукция создается из 100% растительных волокон. Данная бумага обладает различной плотностью, чаще всего встречаются листы более толстые на ощупь, имеющие заметную структуру. Благодаря такой особенности сворачивать листы в джоинты намного удобнее.
Размер бумаги
Существуют стандартные размеры папиросной бумаги, длина которой равна 70 мм, 78 мм и 110 мм. Многие компании используют международные стандарты в производстве листов, за счет чего продукция делится на следующие виды:
- Single-Wide — длина 68-70 мм, ширина 34-36 мм;
- 1¼ — длина 76-78 мм, ширина 45-48 мм;
- 1½ — длина 76-78 мм, ширина 60-62 мм;
- Double-Wide — длина 68-70 мм, ширина 76-90 мм;
- KingSize — длина 100-105 мм, ширина 55-60 мм;
- KingSlim — длина 105-110 мм, ширина 42-56 мм.
Плотность, оттенок и аромат бумаги
Тонкие листы делают сеанс курения значительно приятнее, нежели плотные бумажки. Также следует заметить, что прозрачная продукция оставляет меньше пепла и не влияет на чистоту табачного вкуса.
Выбирая бумагу, обратите внимание на ее цвет, ведь неотбеленные листы не содержат химикатов, в то время, как получить белоснежную продукцию можно только при помощи различных химических веществ.
Придать процессу курения новизны у вас получится за счет ароматизированной бумаги. Опираясь на индивидуальные предпочтения, можно выбрать аромат фруктов и ягод, шоколада, кокосового ореха, жевательной резинки и рома. Купить бумагу для самокруток в Украине, не выходя из дома, вы можете в нашем магазине.