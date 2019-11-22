Мозаика в дизайне ванной комнаты

История этого материала уходит корнями в византийскую империю, когда набором из смальт и камней украшали богатые дома и храмы. Значительно позднее мозаика появилась на Руси, когда наладили производство стеклянной смальты, что послужило расцветом мозаичного искусства. Уцелевшие фрагменты, найденные при раскопках древних эпох, красноречиво свидетельствуют о долговечности этого материала. Прошли столетия, но мозаичная плитка по-прежнему популярна. Особенно не утратила она своей актуальности для такой зоны, как ванная комната. Помимо высокой техничности, этот вид облицовки отличается великолепной декоративностью. Что на сегодняшний день предлагают современные производители мозаики?

Сегодня купить мозаику и сложно и легко одновременно слишком велик выбор! Среди очевидных преимуществ этого материала можно отметить прочность, устойчивость к влажной среде, температурным перепадам, контакт с химическими веществами, долговечность, экологичность. Все из перечисленного, конечно же, в полной мере относится и к традиционному кафелю, однако по декоративности мозаике пока нет равных. Представленная на отечественном рынке богатым разнообразием оттенков, конфигураций и текстур, мозаичная плитка открывает широкие возможности в оформлении ванных комнат. А теперь коротко о ее видах.

Стеклянная – изготавливается путем специальной термической обработки кварцевого песка, благодаря чему готовое изделие приобретает высокую прочность и стойкость на износ. На выбор предлагается мозаика любых оттенков, матовая и глянцевая, гладкая и текстурированная. Размер и формат чипов может быть самый разный. Среди широкого ассортимента встречается круглая и овальная плитка из стекла, а также изделия с декоративными вкраплениями. Идеальна для настенной отделки.

Основной компонент керамической мозаики, так же, как и традиционного кафеля, – природная глина. Помимо нее в состав входя только натуральные компоненты, вредные и токсичные примеси исключаются. Считается более доступным материалом благодаря сравнительно невысокой цене. Модельный ряд плитки необычайно разнообразен. На выбор предлагаются цветовые решения с широчайшим диапазоном оттенков.

Одним из роскошных вариантов оформления ванной комнаты по праву считается мозаичное панно. Уже готовый рисунок на его поверхности избавляет от необходимости «изобретать велосипед», а воспользоваться тем, что предлагает производитель. Обычно состоит из чипов одной либо разной формы. При укладке образует единую композицию. Это могут быть портреты, живописные пейзажи, натюрморты, цветочные мотивы. Панно с абстрактным орнаментом также украсит интерьер и выполнит функцию главного акцента. При помощи мозаики можно создавать целые художественные полотна с собственным сюжетом либо копировать шедевры великих мастеров.

Немалым спросом пользуется мозаичная плитка из камня и мрамора. Сравнительно недавно производители стали предлагать образцы из дерева и металла, бронзы и латуни. Отдельного внимания заслуживают покрытия из серебра и золота. Все эти материалы надежно защищены от влаги водонепроницаемым стеклом, эксплуатация их в таких помещениях, как ванная комната, полностью безопасна. Эффект от декоративных свойств подобной мозаики очевиден, даже если стоимость ее непомерно высока. Уж что, что, а незамеченной она точно не останется.