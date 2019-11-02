Заказ светового короба

Все мы знаем, что сегодня довольно большую роль в бизнесе играет именно реклама. Только от ее эффективности зависит доход. Довольно большим спросом пользуются сегодня световые короба или по другому их называют лайт-боксы. Они применяются в качестве вывесок, как образец наружной рекламы. Данные горящие световые короба смогут привлечь внимание ваших потенциальных клиентов. В продаже по этой ссылке представлен довольно большой ассортимент с приемлемыми и доступными ценами для каждого нуждающегося в рекламе клиента.



Особенности лайт-боксов

Виды световых коробов

Так как данные лайт-боксы изготавливаются из акрила, поликарбоната и транслюцентного сырья, то можно смело говорить о том, что данные световые боксы весьма долговечные и надежные. Также они максимально прочные и устойчивые к внешним механическим и климатическим воздействиям. Ведь основа данных боксов – это металлическая арматура или короб. Форма короба может быть абсолютно разной. То есть обязательным может быть только посередине информационное поле, на котором написана вся главная рекламная информация. Желательно, просто перед заказом изготовления посоветоваться с менеджером и он вам точно сможет посоветовать, какую форму и размер лайт-бокса выбрать.Сегодня световые короба разделяются на три вида. Это вывески информационные стенды, а также указатели. Вывески – это простой формы короба, которые вмещают в себя некоторые надписи, состоящие из нескольких слов. Указатели-это информационные стенды, которые вмещают в себя надпись помещения и стрелку, которая показывает, где оно находится. В большинстве случаев их размещают неподалеку от торговых и офисных помещений. У информационных стендов всегда активные и рабочие обе стороны. Они имеют большую, чем первые два образца рекламную площадь и на них всегда вписывается важная рекламная информация с полным описанием и указанием контактных номеров телефонов или адреса.Необходимо подчеркнуть, что сегодня выбор таких рекламных световых коробов довольно велик и вы сможете весьма легко и быстро выбрать максимально вам подходящие, по своим собственным замерам.