Защитная система от затопления

Современная система может контролировать и защищать от протечки воды. Для того, чтобы быть уверенными в том, что дом и имущество находятся в сохранности, предполагается использование надежной пожарной и охранной сигнализации. При этом можно использовать специальную защитную систему против затопления. Это особенно важно в тех ситуациях, когда прорываются линии водоснабжения или ломается сантехническое оборудование. Ликвидация последствий затопления предполагает серьезные расходы, вследствие чего целесообразно позаботиться о наличии эффективной защите от потопа.

Современная защита от потопа включает в себя:



несколько датчиков, которые реагируют на протечку;

контроллер с надежным блоком управления;

один или два крана.

Нужно отметить, что при намокании датчиков, которые располагаются в местах с высоким риском протечек, электрическая цепь замыкается. Затем сигнал поступает на контроллер, который оповещает о том, что сложилась аварийная ситуация. Для оповещения может использоваться световая, звуковая сигнализация. Также может прийти сообщение на мобильный телефон владельца. Важно отметить, что датчики могут быть подключены к блоку управления проводным либо беспроводным способом. Сигнализатор утечки должен быть размещен на внешней поверхности напольного покрытия.Таким образом, система защиты оказывается надежной и тщательно продуманной, благодаря чему ее можно успешно использовать по прямому назначению.В специализированном интернет-магазине можно купить даже доступную по стоимости систему защиты от протечки воды, которая предполагает небольшое количество датчиков и кранов. При желании можно выбрать более дорогостоящий, но надежный вариант. Как можно понять, предполагается наличие нескольких версий защитной системы, которая гарантированно предотвращает затопление жилья.Самое важное – это правильно провести монтажные мероприятия, поэтому рекомендуется обратиться к опытным мастерам, которые смогут успешно оказать собственные услуги. Только в этом случае можно гарантировать тот факт, что защитная система будет служить длительное время и радовать высоким уровнем функциональности.