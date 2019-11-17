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Критерии выбора электростанции
К сожалению, частые отключения электроэнергии приводят к поломкам
оборудования, которое используется в широком спектре разных промышленных
предприятий.
Наряду с ними ест такие организации, которые вообще не могут быть обесточены, например, медицинские и реабилитационные центры, блоки общественного питания и предприятия пищевой промышленности.
Для таких целей необходимо иметь в качестве резерва специальные электрические установки, которые способны превращать разные виды энергии, например, тепловую, механическую, в электрическую.
Выбрать такие электростанции можно на сайте https://1kwt.com.
Выбор электрических генераторов основывается на следующих параметрах:
- тип генератора, который может быть синхронным или асинхронным;
- тип нагрузки, которая бывает активной или индуктивной;
- в зависимости от типа используемого топлива, генераторы могут быть дизельными, газовыми, бензиновыми;
- в зависимости от типа охлаждения – воздушные или жидкостные установки;
- от типа запуска – установки с ручным запуском, при помощи электрического стартера, комбинированного типа;
- мощность установки является одним из важных параметров электростанции.