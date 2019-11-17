Критерии выбора электростанции

К сожалению, частые отключения электроэнергии приводят к поломкам оборудования, которое используется в широком спектре разных промышленных предприятий.

Наряду с ними ест такие организации, которые вообще не могут быть обесточены, например, медицинские и реабилитационные центры, блоки общественного питания и предприятия пищевой промышленности.

Для таких целей необходимо иметь в качестве резерва специальные электрические установки, которые способны превращать разные виды энергии, например, тепловую, механическую, в электрическую.

Выбрать такие электростанции можно на сайте https://1kwt.com.

Выбор электрических генераторов основывается на следующих параметрах:

