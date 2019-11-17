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Критерии выбора электростанции

17-11-2019, 16:13 Это интересно
Критерии выбора электростанции

К сожалению, частые отключения электроэнергии приводят к поломкам оборудования, которое используется в широком спектре разных промышленных предприятий.
Наряду с ними ест такие организации, которые вообще не могут быть обесточены, например, медицинские и реабилитационные центры, блоки общественного питания и предприятия пищевой промышленности.
Для таких целей необходимо иметь в качестве резерва специальные электрические установки, которые способны превращать разные виды энергии, например, тепловую, механическую, в электрическую.
Выбрать такие электростанции можно на сайте https://1kwt.com.
Выбор электрических генераторов основывается на следующих параметрах:

  • тип генератора, который может быть синхронным или асинхронным;
  • тип нагрузки, которая бывает активной или индуктивной;
  • в зависимости от типа используемого топлива, генераторы могут быть дизельными, газовыми, бензиновыми;
  • в зависимости от типа охлаждения – воздушные или жидкостные установки;
  • от типа запуска – установки с ручным запуском, при помощи электрического стартера, комбинированного типа;
  • мощность установки является одним из важных параметров электростанции.