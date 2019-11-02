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Выбор электрогенератора
Централизованные электрические магистрали не отличаются надежностью,
причем, как в черте города, так и за его пределами. Часто происходят отключения
электроэнергии для профилактических мероприятий, так и в аварийных случаях.
Чтобы избежать скачкой напряжения и различного рода, отключений, оптимальным решением станет приобретение автономного источника питания.
Сделать это можно здесь https://rus-diesel.ru.
Для обеспечения электроэнергией домов или дач выпускаются разные виды генераторов.
Виды силовых установокНесмотря на то, что разные виды генераторов отличаются своими техническими характеристиками, главное, за что они различаются на виды, является источник топлива, от которого они функционируют.
В связи с этим, генераторы бывают:
- бензиновые;
- дизельные;
- газовые.
Если сравнить две установки, то каждая из них отличается своими эксплуатационными характеристиками. Поэтому, перед приобретением следует проконсультироваться со специалистом.