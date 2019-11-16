Какие бывают кольца на свадьбу

Ювелирные магазины блистают огромнейшим разнообразием обручальных колец. Часто перед свадебным торжеством многие пары теряются от такого изобилия, что приводит к неправильному выбору.

Ведь выбрать нужно не просто красивые изделия, но и парные кольца для свадьбы.



Виды обручальных колец

Уже было сказано, что такой ювелирной продукции выпускается огромное количество. Каждая модель превосходна по-своему. Как бы ни было, выбирать так либо иначе придется.

Классические обручальные кольца

К тому же, форма изделия абсолютно одинаково красиво смотрится на любых пальцах, будь они толстенькие или худые хрупкие. Основным моментом выбора таких моделей станет правильно подобранная ширина кольца. Ведь так завелось издавна, что обручальные кольца должны носиться все время. Значит, ширина кольца должна быть удобной при выполнении любых работ. Именно такие кольца были предусмотрены священнослужителями, исходя из народных примет.

Круглые кольца

Кольца в форме «бочонка»

Кольца обручальные с идеально гладкой поверхностью, считаются классическим вариантом. Здесь просматривается некая традиция, что если кольцо совершенно, гладкое, то и жизнь у молодых супругов будет гладкой постоянно.Такие изделия напоминают бублик. Они идеально гладкие, не имеют вставок. Изделие хорошо смотрится на любых пальцах. При выполнении работ не вызывают дискомфорта. Чаще всего такие кольца нравятся мужчинам. Как правило, для изготовления данной формы колец берется красное золото. Однако стоит все-таки, учитывать толщину пальцев и самого запястья, так как пухлые ручки для таких колец не предназначены.Такие изделия больше подходят людям, предпочтение которых основываются на строгом и сдержанном стиле. Главное отличие таких колец заключается в толщине и объеме. На первый взгляд, кажется, что изделие громоздкое, солидное. Однако это не так. Кольцо в виде «бочонка» легкое и тонкое. Оно может быть украшено вставками из драгоценных камней, иметь гладкую поверхность. Данные изделия станут отличным украшением для тонких изящных пальцев.Обручальных колец предлагается широкий выбор, но главное следует помнить, что обручальное кольцо – непростое украшение. Это символ любви, верности и преданности.