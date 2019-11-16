Особенности современных промышленных кондиционеров

Промышленные кондиционеры, которые рассчитаны для регулировки температурного режима, успешно используются многими современными предприятиями. При этом минимальная мощность такого оборудования составляет 25 кВт. Нужно отметить, что при нескольких помещениях рекомендуется установить сразу несколько кондиционеров промышленного типа. На сайте https://dalgakiran.ua/можно выбрать несколько наиболее подходящих промышленных кондиционеров, которые порадуют оптимальными техническими характеристиками и высоким уровнем функциональности.

Современные модели промышленных кондиционеров успешно справляются с нормализацией температурного режима. При этом можно отметить их основные особенности:



исключается проведение многократного обмена воздуха;

отсутствует потребность в регуляции скорости воздушного потока;

предотвращается подмес свежего и отработанного воздуха;

отсутствует возможность контролирования параметров чистоты и влажности воздуха в помещении.

В большинстве случаев кондиционеры устанавливаются в складском помещении, производственном цеху. Таким образом, кондиционеры рассчитаны для установки на промышленных объектах.