Что такое коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель представляет собой изделие, в котором основными элементами являются проводник и экран, располагающиеся соосно и разделенные между собой пустотой, заполненной изоляционным материалом.

Назначение такой кабельной продукции заключается в передаче радиочастотных сигналов. Кстати, выбрать и приобрести данную продукцию можно на сайте http://sicom.ru/catalog/antenny-i-afu/kabel/.



Применение коаксиального кабеля

Коаксиальный кабель является основным «участником» антенных систем. Отличный компонент для обустройства сигнализационных систем и систем автоматизации. Кабель коаксиальный используется в системах вещания. В связи. Для обустройства автоматизированных систем управления. В системах видеонаблюдения. В военной технике.

Чем отличается кабель от провода

по типу изоляции;

по материалу изготовления;

в зависимости от параметров проводимости;

по сечению.

Области применения данной продукции весьма широки. Если перечислять все сферы использования коаксиального кабеля, то на это уйдет уйма времени. Потому, следует остановиться на основных.Что касается бытового использования, то коаксиальный кабель часто применяется для прокладки антенных систем и подключения ТВ.Многие люди часто думают, что кабель и провод это одно и то же. Однако это не так.В первую очередь, кабель отличается от провода наличием нескольких изолированных проводников. Чтобы на конструкцию не оказывалось влияний со стороны окружающей среды или различные механические повреждения, она защищена от этого при помощи объединения всех элементов, при этом, как бы, составляя единое целое.Если говорить простыми словами, то кабель можно считать конструкцией, объединяющей несколько проводов, оформленной слоем изоляции.Кабели могут иметь разновидности в зависимости от назначения их использования. Например, бывают силовые, монтажные, радиочастотные кабели и др.Что касается провода, то он является частью кабельного соединения. Как правило, в его конструкции может располагаться одна или несколько изолированных жил. Жилы защищены неметаллической оберткой, которая и играет роль изоляции.Провода то же различаются между собой: