Преимущества чартерных рейсов

Часто можно услышать словосочетание «чартерный рейс». Многие не только слышали, но и летали ими. Однако полного значения такой перевозки некоторые не понимают до сих пор.

Что такое чартер

Купить авиабилет на самолет сегодня не составит труда. Главным преимуществом этого является низкая стоимость. Например, если перелет совершается на короткие расстояния, то стоимость билета может быть на 50% дешевле. Помимо этого, есть еще одна особенность чартерных перелетов, когда приближается время вылета, то стоимость билета падает в разы. Наряду с этим, перелеты совершаются без посадок.

По сути, чартерный рейс заказывается не авиакомпанией, а туристическим агентством. Многие авиалинии не предусматривают перелеты в небольшие города, которые пользуются популярностью среди туристов.

Именно, это способствует заказам специальных рейсов турагентствами. Если рассматривать данный вопрос еще проще, то получается, что турагентство берет в аренду самолет у авиакомпании, посредством которого и осуществляются перелеты в небольшие города, куда отсутствуют регулярные рейсы.

Если аренда одному турагентству обходится дорого, то оно приглашает других туроператоров. Однако такие перелеты не носят постоянного характера, а только осуществляется посезонно.

Чем отличаются стандартные билеты от чартерных

Как правило, при покупке авиабилетов многие люди выбирают именно, те, которые доступны по низкой стоимости. Это связано с тем, что им не главное удобства и комфорт, целью становится экономия денежных средств. Но не многие знают все тонкости данного вопроса. К ним относятся:

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> в основном, авиабилеты чартерного перелета не возвращаются по сравнению с регулярными билетами на перелет. Здесь возвращают налог и сбор с билета. При покупке чартерных билетов, не возвратится ни копейки;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> чартерные рейсы не предусматривают конкретного расписания. Как правило, они осуществляются в «окна» регулярных рейсов. Если вылет задерживается по техническим причинам, то следующий будет только при наличии окна между регулярными рейсами;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> пассажиры, улетающие чартерными рейсами, не могут предъявить никаких требований к авиакомпании, так как она не участвовала в продаже билетов, их реализовывало турагентство;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> самолет не предоставляет разделение на классы, все летят в одинаковых условиях.