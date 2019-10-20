Как правильно выбрать семена томатов

Несмотря на то, что все необходимые овощи всегда можно найти в супермаркете, многие люди предпочитают выращивать их самостоятельно, следить за урожаем. Овощи, выращенные на собственном огороде всегда имеют более насыщенный вкус, они не обрабатываются химическим и веществами.

Выбрать семена томатов не всегда легко, так как в специализированных магазинах представленной огромное количество сортов томатов, которые должны выращивать я по конкретной технологии. Конечно, при желании семена можно собрать и подготовит к посадке самостоятельно, но это слишком сложный и продолжительный процесс.

Выбирая семена томатов, необходимо учитывать некоторые важные моменты:

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Обязательно стоит обратить внимание на район, в котором должен выращиваться томат. Обычно в магазинах все семена подходят для выращивания в конкретной местности, но иногда могут быть и накладки.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Стоит обратить внимание на тип посадки – томаты могут выращивать либо в теплице, либо на открытом воздухе.

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Большое значение имеет и тип томатов. Это могут быть либо сотовые овощи, либо гибридные. Второй вариант лучше, но сотовые семена стоят намного дешевле.

Кроме этого, необходимо принимать во внимание время созревания томатов. Овощи могут быть скороспелыми, урожай можно получить быстро, но он будет не большим, плоды будут не крупными.