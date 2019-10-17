Как выбрать чемодан

Человек часто ездит в различные поездки, путешествует, отправляется в командировки и меняет место жительства. В чемодан можно сложить одежду или другие необходимые ему вещи. В небольшой чемодан можно сложить документы и книги. Прежде чем чемодан купить необходимо обратить внимание на некоторые важные факторы.

Особенности выбора

В первую очередь нужно определиться с назначением чемодана. Небольшое изделие подойдёт для документов, чертежей, конспектов и прочее. Небольшой чемодан с короткой ручкой подойдёт для девушек, которым нужно сложить небольшое количество одежды и косметики в дорогу. Если нужно перевезти много вещей, и груз будет достаточно большим, стоит приобрести большой чемодан с регулируемой ручкой и колесиками.

Многие покупатели обращают внимание на внешний вид изделия, стоимость и вместительность, однако, есть и некоторые другие критерии выбора, среди которых:

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> цвет, тип ручек и колёс;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> количество отсеков и степень расширения;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> материал и безопасность изделия.

Лучше выбирать яркий чемодан с необычной расцветкой. Такое изделие легко разглядеть на багажной ленте, его проще распознать. Такой яркий чемодан не крадут он слишком приметный, а вот чёрные и серые чемоданы модно легко украсть.

Лучше выбирать и чемоданы с колёсами, их немного проще передвигать, даже если внутри находится огромное количество вещей. Лучше обращать внимание на чемоданы с большими и мягкими колёсами, они самые удобные и практичные.

Ручка так же должна быть удобной. Она должно хорошо выдвигаться, не заедать, соответствовать росту человека. Кроме этого, чемодан должен немного растягиваться, на случай, если придётся вложить в него немного больше, чем предполагалось изначально.

Самые качественные чемоданы имеют множество отсеков, в которые можно аккуратно сложить все, даже самые мелкие вещи. Что касается материала, то лучше выбирать не мягкие, а грубые ткани. Не стоит переживать, что из-за этого чемодан будет весить больше. Современные жёсткие синтетических ткани более износостойкие и прочные, несмотря на свою лёгкую структуру. Кроме этого, изделие должно иметь надёжный и прочный замок, который защитит личные вещи от злоумышленников.