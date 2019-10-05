Маресто – ваш шанс купить тестомесы для теста в Киеве и оборудование для кафе по доступной цене

Подбор ресторанного оборудования является довольно сложным процессом, который требует специальных знаний и навыков.

Опытным рестораторам разобраться в такой технике не составит труда, но вот новичкам сделать это будет сложно. Разнообразие конструкций, торговых марок и разные ценовые категории часто вводят в ступор многих начинающих предпринимателей. В таком случае никак не обойтись без сторонней помощи.

Такую помощь можно получить в специализированных магазинах, которые работают на рынке не первый год, и обладают широким ассортиментом. Консультанты таких точек продаж обычно имеют высокую квалификацию и большой стаж работы в этой сфере. Именно они помогут выбрать действительно качественное оборудование для ресторанов Maresto, которое подойдет для вашего объекта.

Но перед тем, как обратится в один из таких магазинов, стоит обратить внимание на несколько важных нюансов. Первое – это репутация точки продажи, второе – цены, и третье – наличие сертификатов качества. Именно эти факторы помогут определить действительно надежного поставщика. Все это вы можете найти в современном интернет-магазине Maresto.

Мересто – профессиональная техника для любых видов гатсро-бизнеса

Найти хорошее оборудование для ресторанов недорого практически невозможно. Ведь качественная техника производится из прочных дорогостоящих материалов с использованием современного оборудования. Это обеспечивает не только отменную функциональность, но и надежную защиту работников от травм и ушибов. Если вы хотите купить ресторанное оборудование в Киеве на долгие годы, то нужно выбирать только надежных производителей.

В компании Маресто вы найдете именно такое оборудование. В каталоге представлена техника от известных во всем мире торговых марок. Интернет-магазин располагает:

оборудованием для пекарен и кондитерских (есть тестомесы для дрожжевого теста);

техникой для столовых;

оснащением для ресторанов;

оборудованием для гипермаркетов/супермаркетов;

оснащением для гостиниц/санаториев.

Кроме этого, в компании вы найдете оборудование для кафе, фаст-фудов, кейтеринга и фабрик-кухонь. Все агрегаты тестируются несколько раз. Сначала они проходят проверки на заводах производителя, позже их проверяют специалисты компании Маресто.

И неважно закажите вы простой тестомес, или захотите приобрести полноценное оборудование для пекарни – в любом случае техника будет соответствовать всем международным стандартам. Получить более детальную информацию о каждой единице техники вы можете на сайте Маресто.

Интернет-магазин Маресто – лучшее оснащение для вашего ресторанного бизнеса

Если вы хотите купить профессиональный тестомес, или приобрести другую технику для гастро-бизнеса по доступной цене, то интернет-магазин Маресто станет идеальным решением. Здесь представлено только проверенное надежное оборудование в широком ассортименте, что позволяет каждому выбрать для себя подходящий вариант.

Здесь вы найдете не только тестомес для пекарни в Киеве, но и сможете заказать комплексное оснащение для ресторана/кафе. Кроме этого, опытные специалисты компании помогут в проектировании и обучении. Для клиентов также доступна услуга сервисного обслуживания. Для уточнения деталей, вам достаточно связаться с менеджерами.

Для заказа вам достаточно выбрать необходимую технику, затем оставить свои данные в простой электронной заявке. Отправленные заявки обрабатываются оперативно, поэтому вам не придется долго ждать ответа. Можно также заказать товар по телефону.