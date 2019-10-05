Может ли солнце уничтожить планету

Практически каждый человек любит нежить я в лучах солнца, при этом даже маленькие дети знают, что без солнца невозможна жизнь на земле. Однако, кроме пользы, эта звезда может нести и огромную опасность до планеты Земля. Ознакомиться с последними космическим новостями и деятельностью учёных в данной сфере можно тут https://firefly.com/max-polyakov/.

Внутри солнца, которое на самом деле имеет белый цвет, находится водород. Именно этот элемент помогает формированию термоядерной реакции, благодаря которой звезда и является самым мощным источником тепла.

По подсчётам учёных, солнце ещё очень молодое, оно даже не прошло половину своего жизненного цикла. Можно не беспокоиться за свою жизнь, и жизнь своих предков. Страшный апокалипсис человечество ещё не увидит. Однако, проблемы всё же начнутся у человечества, через 6.5 млрд. лет, если люди к этому времени ещё будут существовать.

Внутри солнца происходят сложные процесса. Ежедневно оно перерабатывать огромное количество водорода, который превращается в гелий. Постепенно состав солнца начинает менять свой состав.

Чем больше расходуется водорода, тем больше сжимается светило, и тем горячее оно становится. Это уже можно заметить, так как на планете наблюдается глобальное потепление.