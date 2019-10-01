Назначение электрогенератора

Уютный дом за городом – это мечта любого человека. Однако часто случается так, что бесперебойного элктроснабжения в домах не бывает. Причин для этого масса, главная заключается в несовершенстве линий электропередач.

Чтобы решить данную проблему, владельцам частных домов предлагается купить электрогенератор.

Основное назначение данного агрегата заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Аппарат состоит из двигателя, источником питания которого может быть бензин, дизтопливо, газ.

Сгорание топлива способствует образованию газообразной смеси, посредством которой приводится в движение поршень. Когда поршень приходит в движение, присоединенный к нему коленвал начинает вращаться.

Электрогенераторы бывают нескольких видов в зависимости от источника питания. Различают:

дизельные;

бензиновые;

газовые генераторы.

Дизельные генераторы могут использоваться в качестве основного или альтернативного источника энергии. Недостатками данных устройств являются сильный шум и нестабильная подача электроэнергии при сильных морозах, так как дизтопливо становится вяжущей консистенции.

Хорошим вариантом выбора станет бензиновый агрегат. Работает бесшумно, стоит недорого.

Газовые генераторы экономичные устройства в плане экономии топлива. Однако стоимость их выше по сравнению с предыдущими претендентами.