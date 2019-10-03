Особенности получения гражданства Сент-Китс и Невис

Одна из самых значимых стран в Карибском районе – это Сент-Китс и Невис. Данное государство отличается теплым климатом, спокойной обстановкой и развитой инфраструктурой. Многие люди предпочитают инвестировать в покупку различной недвижимости для того, чтобы в дальнейшем получить хорошую прибыль. Инвестиционная программа была запущена 30 лет тому назад. В настоящее время карибские предложения продолжают пользоваться высоким уровнем популярности у зарубежных инвесторов. Посетив сайт https://www.saint-kitts-and-nevis.com/%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%81%d0%ba/, можно внимательно изучить особенности предложений, доступных для потенциальных инвесторов.

Получение паспорта предоставляет следующие возможности:

Свободный въезд без виз в 125 государств мира. В результате гарантируются хорошие возможности для предстоящих путешествий. Возможность проживания в стабильном государстве, в котором не отмечаются политические и социально-экономические потрясения. Упрощенный формат получения виз в Канаду и США.

Таким образом, гарантируются хорошие возможности для предстоящего проживания в государстве. Самое важное – это приобрести недвижимостью стоимостью от 200 тысяч долларов.