"Новая металлургия": безопасность для человека и природы

В последних числах июля 2019 года в столице Свердловской области состоялась ежегодная выставка "ИННОПРОМ", в рамках которой были представлены новейшие разработки 600 промышленных компаний из двадцати стран мира. На форуме также был рассмотрен предстоящий крупнейший проект за всю историю металлургии – возведение Русской медной компании автоклавного комплекса с изготовлением катодной меди в Челябинской области. Еще больше новостей данной тематики вы можете узнать на сайте https:// metallplace.ru.

Программы по улучшению экологической обстановки

Методики, внедряемые на новом предприятии в Челябинской области и других городах России, гарантируют абсолютную безопасность для человека и окружающего мира.

Действующие металлургические заводы и компании России также заботятся об экологической ситуации: Металлургический комбинат в Магнитогорске до 2025 года инвестирует около 35 млрд. рублей в природоохранную деятельность. ГМК "Норильский Никель" закрыл Никелевый завод, а также реализует проект "Мир новых возможностей" по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Кыштымский медеэлектролитный завод занимается установкой нового германского газоочистного оборудования.

Также к экологическим программам присоединился ЗАО "Карабашмедь", который в этом году планирует демонтировать дымоходную трубу на главном цехе.

Новейшее автоклавное производство на благо природы

Автоклавное производство, которое уже используется на многих металлургических заводах, представляет собой замкнутый рабочий цикл и обеспечивает полное отсутствие взаимодействия технологического процесса с природой.