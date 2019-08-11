Как выбрать маску Хамелеон

Сварочная маска необходима всем, кто пользуется сварочным оборудованием. В последние годы немалым спросом пользуются маски "Хамелеон".

Перед покупкой данного изделия, внимательно прочитайте паспорт. Либо, просто попросите специалистов о помощи в выборе.

Сварочные маски Хамелеон оберегают работника от инфракрасного и УФ-излучения, высоких температур, вредных паров, газов, искр и металлических капель в течение всего процесса работы. Обычные маски дешевы, практичны, но менее комфортны в пользовании. В отличие от обычных аналогов, которые имеют одинаковую степень ослабления, "Хамелеон" может автоматически менять ее в соответствии с сигналом датчиков.

Следует знать, что автоматический светофильтр лишь ослабляет нормальную яркость видимого света. УФ и инфракрасное излучение задерживается, благодаря специальным защитным слоям, плёночным фильтрам.

Преимущества маски "Хамелеон", в основном, включают следующие преимущества:

Эффективность работы сварщика с такой маской заметно возрастает. Работнику удается одновременно выполнять больше работы. С большей точностью контролирует сварочную дугу от начала её нанесения и относительное положение деталей в процессе.

У сварщика с «Хамелеоном» руки остаются свободны. Не придётся надевать другую маску, если требуется слесарная работа: разрезать края, отрегулировать металлические листы, очистить швы.

Не придётся также менять фильтры, например, при работе с обычной маской, при существенном изменении силы тока, либо при выборе другого режима.

Потемнение «Хамелеона» осуществляется автоматически; Не придётся сварщику надевать и снимать маску, всё будет прекрасно видно.

Желательно вам следовать рекомендациям профессиональных сварщиков, а не продавцов. Ведь именно специалисты работают каждый день и лучше понимают основные особенности, технические и эксплуатационные характеристики масок. При выборе маски Хамелеона

мнение экспертов о комфорте пользования, удобстве конфигурации переключения - особенно ценны.

Наличие и количество настроек светофильтра непосредственно влияют на конечную стоимость изделия. Но в любом случае, нецелесообразно экономить на качестве и надёжности масок для сварочных работ.