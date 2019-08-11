Преимущества сборных бань

Если хочется видеть на своем дачном участке настоящую баню, то процесс ее строительства может занять довольно долгое время и по цене может не совсем вас устраивать.

Но те, кто очень любит попариться в сауне и при этом не готов самостоятельно ее строить или заказывать у сторонней организации, существует отличный вариант, такой как - купить готовую. Их сборка ведется на фабрике и в дальнейшем осуществляется доставка в готовом виде на вашу территорию. Нужно только указать место для ее установки. Дизайн и внешнее оформление бани, над которым работают профессионалы, никогда не испортит внешний вид загородного участка. Обычно организации, занимающиеся продажей сборных бань, предоставляют широкий выбор проектов в различных комплектациях и разных размеров. Также подрядчик самостоятельно организовывает доставку комплекта до участка.

На готовые перевозные бани обычно заявлены минимальные сроки изготовления. А типовые решения и вовсе могут быть готовыми на складе. Таким образом, новая сауна в течение нескольких дней, после заключения договора, будет доставлена на участок и будет приносить пользу. При проектировании сборных бань архитекторы и конструкторы учитывают интересы всех потребителей, поэтому есть возможность выбрать для себя нужную комплектацию. Кроме того, такие строения очень удобны в обслуживании. Все необходимое для сауны и бани можно приобрести здесь. Готовые перевозные решения не даром столь популярны, ведь заказчик получает возможность очень быстро и просто, и при этом достаточно недорого купить готовую баню со специализированным оборудованием. При этом качество нисколько не отличается от традиционных саун, построенных по обычным технологиям.

Готовый под ключ проект тех же размеров будет стоить процентов на 15-25 меньше, чем тот, который будет возводиться непосредственно на участке. Наши готовые перевозные бани собираются на фабрике с применением специальных инструментов, на отведенных для этого площадках и не требуют особых затрат, связанных с длительной работой бригады строителей. Также при традиционном строительстве образуется много отходов материала, что повышает заложенную стоимость на получаемую в итоге постройку — ведь все это надо вывезти и утилизировать. А на фабрике заранее рассчитывается и отмеряется нужное количество материала так, что практически не остается никаких обрезков. При производстве используются только качественные материалы.

Готовая перевозная баня строятся из деревянного бруса хвойных пород. Сборку ведут высококвалифицированные специалисты, мастера своего дела. При установке такой бани на участке не требуется закладывать массивный фундамент. Планировка очень простая и в тоже время функциональная. Внутри три помещения, а именно парная, душевая и комната отдыха.

Готовая баня, по сути, получается очень мобильной. Вы всегда можете перенести ее с одного места на другое на участке, или даже забрать ее с собой при переезде. При острой необходимости ее можно продать или отдать соседу. Если он еще не решился купить готовую баню, то это будет великолепный подарок.