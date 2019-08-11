Комплименты: учимся делать правильно

Женщины любят ушами. Об этом многие говорят, и лишь немногие знают, что это – действительно правда.

Красивые фразы, вовремя сказанные слова, правильно подобранное предложение – именно то, чего каждая барышня ожидает от своего мужчины. Иногда комплиментов от рыцарей ждут больше, чем каких-либо поступков. Словами можно влюбить в себя девушку, завоевать ее сердце и свести с ума.

Что говорить девушкам

В нашем материале мы расскажем вам, как правильно говорить комплименты девушкам, и зачем они в принципе нужны.

Комплименты – это именно те приятные слова, которые помогут вам проложить путь к сердцу девушки и к ее мозгу. Сказав ей несколько слов, вы можете окончательно влюбить ее в себя, а также добиться от нее того, чего вы хотите.





Женщины любят ушами. Их самооценка строится, в основном, на приятных словах, сказанных мужчиной. Повышая самооценку своей девушки, вы в ее глазах приобретаете особую значимость. И, соответственно, завоевываете место в ее сердце.

Комплименты – это прямой путь к флирту, который девушки просто обожают, именно таким образом вы сможете привлечь любую девушку.

Однако, практика показывает, что многие мужчины совершенно не умеют делать девушкам комплименты. Итак, самые распространенные ошибки:

Банальности. Если вы скажете красивой девушке о том, что у нее – красивые глаза или фигура, вы будете звучать посредственно и вряд ли сможете этими словами ее удивить. Ваш комплимент должен быть ярким, своеобразным и необычным. Вы должны сказать ей что-то такое, чего она еще не слышала. Говорите приятные вещи не только о ее внешности, но также и об энергетике, которая от нее исходит, о ваших ощущениях, когда она рядом, о ее умениях и способностях.

Отсутствие искренности. Пожалуй, в каждой женщине действительно есть особый радар, который ложь чувствует за километр, так что с этим нужно быть осторожным.

Навязчивость и перебор. Не нужно говорить девушке сто комплиментов в день, редкие, но меткие приятные слова будут звучать куда лучше, чем постоянные восхищения, которые, впрочем, девушка может принять за подлизывание.

Чтобы комплимент был правильным и возымел ожидаемое действие, вы должны говорить его искренне. Также, конечно, особое значение имеет оригинальность слов, сказанных вашей девушке. Не используете чужие фразы – иногда, конечно, хорошо произносить красивые цитаты, особенно, если они из любимых книг или фильмов, но перебарщивать с этим не стоит.