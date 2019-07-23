Ультразвуковой скрабер

Профессиональный ультразвуковой скрабер NOVA NV-232 - это результативный аппарат, применяемый в косметологии, для выполнения очистки кожного покрова с ультразвуковым внедрением лечебных веществ в нижние слои дермы.

В процессе ультразвукового действия кожный покров не испытывает механического давления. При помощи данного ультразвукового устройства осуществляется глубокая очистка, благодаря которой и поры очищаются, и кожа приобретает тонус и упругость, что является залогом красивого и здорового вида. Ультразвуковой скрабер выполняет очистку деликатно, не причиняя вреда кожному покрову и не вызывая покраснения после процедуры.

Благодаря ультразвуковому действию активизируются и форсируются регенерационные клеточные процессы, улучшается внешний вид и состояние организма вцелом. На дисплее показывается заданный режим, программа, мощность и время. Ещё такое устройство может осуществлять массаж кожи, лишенной эластичности с целью её подтяжки, и устранить отечность, не допустить ее появление в дальнейшем. Можно ещё вводить с помощью прибора NOVA NV-232 разные комплексы витаминов и косметологических препаратов. Такую процедуру нужно выполнять после проведения пилинга в качестве конечного этапа ухода за кожей.

Ультразвуковая терапия помогает восстановить кожный покров, увлажнить его и устранить все воспалительные очаги. Большой популярностью пользуется процедура отбеливания эпидермиса и устранение пигментации при помощи ультразвуковых волн и соответствующих косметических веществ. Ультразвуковой прибор борется с морщинами на лице и прекрасно устраняет ороговевшую кожу и на остальных частях тела.

Еще один большой плюс ультразвукового скрабера в том, что он абсолютно безболезненно выполняет процедуру. Для работы скрабера браслет не требуется, все это благодаря строению лопатки. Процедура выполняется не менее эффективно, как и с браслетом, причём тут меньше проводов, что удобнее для специалиста и для клиентов.

Какими функциями обладает скрабер данной марки

Выполняет пилинг, отшелушивает застарелые клетки эпидермиса, выравнивает и сглаживает рельеф. Очищает поры, такие сеансы нужно выполнять 1-2 раза за 7 дней. Микромассаж клеток. В итоге усиливаются обменные процессы в клетках, ускоряются регенерационные процессы кожи, уменьшаются морщины. Подтяжка кожи, придание ей упругости и тонуса. Ускоренный способ увлажнения кожи за счёт введения разных косметических препаратов, к примеру, гиалуроновой кислоты, под действием ультразвука - выполняется оборатной стороной лопатки. Эффект продолжительный, кожа приобретает гладкость, свежесть, выравнивается рельеф. Выполняет депигментацию, то есть отбеливает кожу при помощи косметических веществ под действием ультразвука, пигментные пятна становятся светлее и поэтому менее заметными.

Советы по использованию скрабера NOVA NV-232:

Кожу следует заранее очистить. Область лопатки должна быть смоченной, так как аппарат функционирует только на мокрой коже.

Если вводить косметические препараты другой стороной лопатки, то область введения нужно тоже хорошо увлажнить.

Можно вводить косметологические средства, к примеру, как алоэ вера и гиалуроновая кислота, они имеют доступную стоимость и есть в наличии в каждой аптеке.

Для одного сеанса будет достаточно половины ампулы 1-2 миллилитров. Эти вещества впитываются кожей под ультразвуковым действием и начинают постепенно рассасываться под кожей.

Кожа обогащается питательными веществами изнутри и получает результативное лечение. Результат очевиден по завершению 1 сеанса.

Если вы обладаете кожей повышенной чувствительности, то начальные сеансы выполняйте, не превышая 5-8 минут. За этот промежуток времени кожа не сможет покраснеть. Ультразвуковые процедуры следует выполнять систематически. Один сеанс должен выполняться не выше 15 минут. Промежуток между процедурами как минимум 3 дня.

Классический курс включает 10-12 сеансов с промежутком не меньше месяца. Если Вы хотите получить ответ на интересующие вопросы, то мы предоставим ответ на них в индивидуальном порядке.

В каких случаях необходима процедура ультрафонофореза:





Очищение кожи от ороговевшего слоя, очищение кожи жирного типа.

Высветление пигментации.

Морщины в зоне глаз и на лбу.

Послеоперационные или полученные в результате травм рубцевые образования.

Придание свежести коже лица.

Подтяжка кожи, введение лечебных препаратов.

Прогревание тканей и микромассаж клеток.

Удаление угревых точек.

Перед проведением процедуры всегда консультируйтесь с врачом, ведь существуют противопоказания.

Противопоказания к проведению ультразвуковых сеансов

Выполнять ультразвуковые сеансы запрещается при: онкологии, сбоях в работе двигательного аппарата, дерматозах хронической формы, беременным женщинам, недугах инфекционного характера, воспалительных процессах кожи острой формы, параличе лицевого нерва, при наличии протезов и штифтов в костях и суставах.