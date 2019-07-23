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Ультразвуковой скрабер
Профессиональный ультразвуковой скрабер NOVA NV-232 - это результативный аппарат, применяемый в косметологии, для выполнения очистки кожного покрова с ультразвуковым внедрением лечебных веществ в нижние слои дермы.
В процессе ультразвукового действия кожный покров не испытывает механического давления. При помощи данного ультразвукового устройства осуществляется глубокая очистка, благодаря которой и поры очищаются, и кожа приобретает тонус и упругость, что является залогом красивого и здорового вида.
Благодаря ультразвуковому действию активизируются и форсируются регенерационные клеточные процессы, улучшается внешний вид и состояние организма вцелом. На дисплее показывается заданный режим, программа, мощность и время. Ещё такое устройство может осуществлять массаж кожи, лишенной эластичности с целью её подтяжки, и устранить отечность, не допустить ее появление в дальнейшем. Можно ещё вводить с помощью прибора NOVA NV-232 разные комплексы витаминов и косметологических препаратов. Такую процедуру нужно выполнять после проведения пилинга в качестве конечного этапа ухода за кожей.
Ультразвуковая терапия помогает восстановить кожный покров, увлажнить его и устранить все воспалительные очаги. Большой популярностью пользуется процедура отбеливания эпидермиса и устранение пигментации при помощи ультразвуковых волн и соответствующих косметических веществ. Ультразвуковой прибор борется с морщинами на лице и прекрасно устраняет ороговевшую кожу и на остальных частях тела.
Еще один большой плюс ультразвукового скрабера в том, что он абсолютно безболезненно выполняет процедуру. Для работы скрабера браслет не требуется, все это благодаря строению лопатки. Процедура выполняется не менее эффективно, как и с браслетом, причём тут меньше проводов, что удобнее для специалиста и для клиентов.
Какими функциями обладает скрабер данной марки
- Выполняет пилинг, отшелушивает застарелые клетки эпидермиса, выравнивает и сглаживает рельеф.
- Очищает поры, такие сеансы нужно выполнять 1-2 раза за 7 дней.
- Микромассаж клеток. В итоге усиливаются обменные процессы в клетках, ускоряются регенерационные процессы кожи, уменьшаются морщины.
- Подтяжка кожи, придание ей упругости и тонуса.
- Ускоренный способ увлажнения кожи за счёт введения разных косметических препаратов, к примеру, гиалуроновой кислоты, под действием ультразвука - выполняется оборатной стороной лопатки.
- Эффект продолжительный, кожа приобретает гладкость, свежесть, выравнивается рельеф.
- Выполняет депигментацию, то есть отбеливает кожу при помощи косметических веществ под действием ультразвука, пигментные пятна становятся светлее и поэтому менее заметными.
Советы по использованию скрабера NOVA NV-232:
- Кожу следует заранее очистить. Область лопатки должна быть смоченной, так как аппарат функционирует только на мокрой коже.
- Если вводить косметические препараты другой стороной лопатки, то область введения нужно тоже хорошо увлажнить.
- Можно вводить косметологические средства, к примеру, как алоэ вера и гиалуроновая кислота, они имеют доступную стоимость и есть в наличии в каждой аптеке.
- Для одного сеанса будет достаточно половины ампулы 1-2 миллилитров. Эти вещества впитываются кожей под ультразвуковым действием и начинают постепенно рассасываться под кожей.
- Кожа обогащается питательными веществами изнутри и получает результативное лечение. Результат очевиден по завершению 1 сеанса.
- Если вы обладаете кожей повышенной чувствительности, то начальные сеансы выполняйте, не превышая 5-8 минут. За этот промежуток времени кожа не сможет покраснеть. Ультразвуковые процедуры следует выполнять систематически. Один сеанс должен выполняться не выше 15 минут. Промежуток между процедурами как минимум 3 дня.
Классический курс включает 10-12 сеансов с промежутком не меньше месяца. Если Вы хотите получить ответ на интересующие вопросы, то мы предоставим ответ на них в индивидуальном порядке.
В каких случаях необходима процедура ультрафонофореза:
- Очищение кожи от ороговевшего слоя, очищение кожи жирного типа.
- Высветление пигментации.
- Морщины в зоне глаз и на лбу.
- Послеоперационные или полученные в результате травм рубцевые образования.
- Придание свежести коже лица.
- Подтяжка кожи, введение лечебных препаратов.
- Прогревание тканей и микромассаж клеток.
- Удаление угревых точек.
- Перед проведением процедуры всегда консультируйтесь с врачом, ведь существуют противопоказания.
Противопоказания к проведению ультразвуковых сеансов
Выполнять ультразвуковые сеансы запрещается при: онкологии, сбоях в работе двигательного аппарата, дерматозах хронической формы, беременным женщинам, недугах инфекционного характера, воспалительных процессах кожи острой формы, параличе лицевого нерва, при наличии протезов и штифтов в костях и суставах.