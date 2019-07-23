Плюсы восковой эпиляции

Восковая эпиляция — более распространённый метод удаления ненужной растительности.

Операцию допускается проводить как в салоне, так и в бытовых условиях. Для конечного варианта сконструирован цикл специфик и рекомендаций, без которых процесс пройдёт не так гладко. Рассмотрим значимые ньюансы. Множество женщин интересует вопрос, как совершить эпиляцию воском в бытовых условиях.

Выполнять операцию предпочтительно, когда высота волосков достигла 5-8 миллиметров, иначе болевые чувства станут больше и процесс займет больше времени. Необходимо приготовить кожу, подвергнув обработке особым лосьоном вплоть до процедуры, а затем и после нее. Эти воздействия избавят от дискомфорта и красноты, снизят болевые чувства. Нельзя использовать средство высокой жирности, это может усложнить ход удаления волосков.

Если зона для обрабатывания — подмышки, в таком случае в процессе недели перед эпиляцией необходимо использовать дезодорант с распылителем. В этапы критических дней от механического влияния предпочтительно отказаться. Перед процедурой следует провести диагностику на аллергию, нанеся состав на локтевой изгиб на некоторое количество минут.

Обрабатываемую поверхность перед началом процедуры эпиляции необходимо обработать. Для того чтобы устранить заражение травмированной кожи, для выполнения операции применяются одноразовые перчатки. Воск для депиляции в бытовых условиях может быть горячим, теплым и холодным.

Холодный воск. Удаление холодным воском занимает много времени и является весьма болезненной процедурой. Использовать воск для волос в холодном виде отлично для вытаскивания тонких и наиболее коротких волосков.

Горячий воск. Удаление горячим воском противопоказано для того, у кого проблемы с венами, потому что горячее вещество как правило расширяет кровеносный сосуд. В случае если осуществлять операцию процедуры эпиляции теплым воском не очень бережно, то можно получить тепловой ожог. Одним-единственным плюсом подобного метода можно назвать быстроту процесса. Наиболее годится для зон бикини.

Теплый воск. Годится для абсолютно всех представительниц слабого пола и фактически не обладает противопоказаниями. Объединяет в себе позитивные свойства методов с теплым и прохладным воском: не очень мучительный, проводится стремительно, легко и просто. Теплый воск как правило стоит подороже, чем горячий либо холодный, по очевидным причинам. Для того, чтобы выполнить операцию удаления волос воском самостоятельно, мало купить воск. Его необходимо нагреть, а для данного понадобится специально предназначенный прибор, называемый воскоплавом .

Современные воскоплавы обустроены терморегулятором, что дает возможность определить необходимую температуру и сводит к минимуму риск обжечься в период депиляции. В этом его существенное превосходство по сопоставлению с разогревом воска в водяной бане. Удалять воск с плоскости кожи также можно по-всякому, в зависимости от того, какой воск был применен в период операции.

Если теплый воск, то удаляется с поддержкой специализированных бумажных полосок, а горячий-после застывания, руками. Процесс зачастую вызывает раздраженность дерматологических покровов. Различные высыпания и прыщики смотрятся безобразно. Раздраженность может появиться при применении низкокачественного вещества либо аллергической реакции на него, а кроме того при неправильно выполненной процедуре.

В случае если вы совершаете эпиляцию самостоятельно в бытовых обстоятельствах, побеспокойтесь о методах увлажнения кожи и снятия раздражения. Кожу хорошо обработать растительным маслом после процедуры эпиляции. Чтобы уменьшить отрицательное влияние на кожу, в последствии процедуры эпиляции подвергните обработке ее антисептиком: перекисью водорода, спиртом, термальной водой. Раздраженность дерматологических покровов по минимуму в период выполнения горячей процедуры эпиляции. Операцию предпочтительно реализовывать в вечернее время, т. к. за ночь эпидермис хорошо возобновляется и обретает природный вид.

Для увлажнения и питания кожи годится косметика для детей. Она гипоалергенна и имеет превосходный смягчающий результат. Мгновенно же в последствии процедуры эпиляции допускается протереть обработанные зоны кубиками льда. При их приготовлении применяется как обычная вода, так и отвары календулы или ромашки. В течение суток нельзя ходить в спортзал, солярий, сауну либо бассейн, пребывать на солнце, совершать массирование либо обертывания. Если Вы придерживались всегда правил при удалении волосков воском, итог от операции такой же, как и после посещения салона, и ненужные волоски не станут тревожить Вас еще целый месяц!