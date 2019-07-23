Разновидности фотоэпиляции

Фотоэпиляция, рецензии о которой находятся в зависимости от многочисленных условий (используемое оборудование, личные характерные черты посетителя, квалификация косметолога), так же обладает несколькими противопоказаниями:

простудные заболевания;

смуглая кожа;

инфекционные кожные заболевания;

наличие порезов, трещин или царапин;

аллергия;

варикозное расширение вен;

возраст до 18 лет.

Из числа остальных противопоказаний фотоэпиляции следует выделить и дефекты кожи (раны, царапинки), прием лекарств и антидепрессантов.

Цена одного сеанса находится в зависимости от применяемого устройства и вспомогательных средств. В случае если устройство эффективно и отличается присутствием некоторых функций, в таком случае цена операции станет выше. Имеется оборудование, которым возможно не только лишь освободиться от наскучивших волосков, однако и от повреждений кожи. Такого рода устройство стоит дороже, и это оказывает большое влияние на стоимость сеанса. В случае если потребитель находит недорогой вид процедуры эпиляции, он способен приобрести низкокачественную операцию либо остаться с ожогом дерматологического покрова.

Во многочисленных салонах дают сеансы со скидкой либо согласно промоакции. В случае если прослеживать этот процесс, возможно рентабельно совершить эпиляцию, однако нужно концентрировать внимание на скидку. Зачастую она предоставляется только на главную операцию, а за последующие потребитель дает абсолютную необходимую сумму. Сопоставление стоимости за обслуживание показывает, что цена одного сеанса фотоэпиляции несколько больше, нежели за лазерное влияние. Отличие видно при проведении полного курса.

Фотоэпиляция различных частей тела

- Фотоэпиляция лица – более востребованная операция у девушек. Колоссальное число девушек обращаются в салоны красоты уничтожить волосики над верхней губой. Первоначально следует пройти консультацию косметолога, для того, чтобы устранить вероятные противопоказания к фотоэпиляции. К тому же повышение увеличения волос способно являться фактором гормонного дисбаланса.

Процедура протекает почти без затруднений согласно тому, что выполнения сеанса проходит очень быстро. Вероятные второстепенные результаты: легкое краснота и шелушение. Цена обслуживания будет находиться в зависимости от числа операций, однако, как правило, достаточно 2-3 раза.

- Фотоэпиляция ног. Курс состоит из 5-10 операций, все без исключения находится в зависимости от личных отличительных черт посетителя.

Единственным противопоказанием фотоэпиляции считается в таком случае, что отросшие волосики невозможно выщипывать либо выполнять депиляцию воском. Цена обслуживания формируется из числа сеансов и участка обрабатывания кожи ног.

- Фотоэпиляция подмышек. Число вспышек и длительность излечения станет находиться в зависимости от агрегата, которым врач станет осуществлять эпиляцию. На сегодняшний день эту услугу дают многочисленные салоны красы, притягивая покупателей невысокими стоимостями. Не надо подчиняться этим хитростям - как правило, устройство со старыми лампами и по этой причине малоэффективно. В следствии понадобится продолжительное излечение, для того, чтобы достичь ожидаемого результата.

- Фотоэпиляция области бикини. Для того, чтобы один раз и насовсем освободиться от волосы в области бикини, следует пройти лечение от 4 до 7 раз. Область бикини довольно чувствительное место, кожица в данном участке весьма восприимчивая, но наибольшее, что Вы ощутите, это простое жжение.

Различают 2 типа фотоэпиляции области бикини: простое и абсолютное. Простое предполагает собой удаление полос на лобке, абсолютное – устранение волосы с половых губ. Стоимость на предложение фотоэпиляции станет находиться в зависимости от подобранного типа. Ограничение к косметическому удалению волос в области бикини: венерические болезни.

- Фотоэпиляция рук. Как правило волосы на ручках девушек светлые и нежные, но из-за гормональных перемен они имеют все шансы являться строгими и очень выделяться. Это порождает общепсихологический дискомфортность. Продуктивный метод избавления от волос на руках – фотоэпиляция, которая не порождает воспаления, аллергии и иных последствий. Следует проделать курс из 4-5 сеансов, для того, чтобы насовсем позабыть о волосах на ручках.

Возможно ли совершить фото либо лазеровую эпиляцию дома

И фото, и лазерную эпиляцию возможно осуществить без помощи других, для бытового применения издаются переносные аппараты. В случае если любите лазер, правильнее находить диодный, который давно признан «золотым эталоном процедуры эпиляции». Однако имейте в виду, что любой такой агрегат обладает небольшую мощностью, поток проникает поверхностно, и результат от него временный. Работать им комфортно не везде — из-за того, что устройство необходимо удерживать точно вертикально к туловищу. В области бикини, к примеру, достаточно проблематично обращать поток непосредственно на волосы, а не под углом, появляется потребность просить кого-то о помощи.

Результаты и уход уже после операции

Уже после операции с применением фотоэпилятора необходимо соблюдать последующие правила: не поднимать тяжелого, не посещать солярий, подбривать растущие волоски. На протяжении некоторых суток не надо идти в бассейн и сауну, не использовать косметику, если обрабатываемый участок кожи располагается на лице. По другому вы сможете приобрести активную пигментацию и заражение, вследствие того, что ваш эпидермис длительное время будет гиперчувствительным и подвластным травмам. Рецензии о фотоэпиляции двойственные.

Большое количество недовольных девушек, у которых волосы начали увеличиваться уже после полного курса операций меньше, нежели до него. Через время ненужная флора вернулась в этом же размере и при подобной жесткости и беспросветном оттенке волосы, что и до курса. Основная причина данного – гирсутизм, определенный значительным гормонным дисбалансом в организме.

Фотоэпиляция сможет помочь в данном случае на непродолжительное время. Для того, чтобы освободиться от подобного гирсутизма, необходимо проделать курс лечения, а затем уже делать эпиляцию. Фотоэпиляция – это одна из результативных и дорогих салонных операций, что, при высококачественном исполнении и учтенных противопоказаниях, даст возможность для вас долгое время не вспоминать о ненужном волосяном покрове.

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