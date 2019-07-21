Сумеет ли восстановиться казино «Moulin Rouge»

Легендарное казино в Лас-Вегасе — «Мулен Руж» в 2003 году пострадало от огня. Владельцы заведения два года спустя хотели возродить его, посвятив открытие пятидесятилетию казино.

Само заведение «Moulin Rouge» продействовало лишь только менее полугода, однако прославилось тем, что как раз тут впервые, наравне с белыми клиентами, могли сыграть и африканцы. Игровой клуб «Мулен Руж» пользовался большой популярностью у разнообразной публики.

Здесь постоянно проводили концерты перед посетителями казино известные певцы, в том числе Фрэнк Синатра, Луи Армстронг и иные звезды. Здесь можно было прекрасно отдыхать и развлекаться за слотовыми автоматами, а также столами с различными версиями настольных и карточных игр.

Борьба за подававшую большие надежды недвижимость

Чтоб не израсходовать юридическую лицензию на игорную деятельность, владельцы сгоревшего здания построили на его территории компактную постройку (не более трейлера), где клиенты могли бы сыграть в азартные игры.

Сейчас несколько значительных вкладчиков решают вопросы о купле настоящего объекта. В июне 2019 года об интересах на эту недвижимость заявили две структуры:

Региональным управлением жилищного хозяйства Southern Nevada.

Организацией «Nevada Restaurant Services» (предоставляет ресторанные услуги).

Кое-кто из чиновников Лас-Вегаса весьма негативно приняли подобную информацию, стараясь воспротивиться реорганизации казино. Они говорят, что предыдущие собственники чрезвычайно запустили территорию, как и само строение.

К примеру, представительница Торговой Палаты (К. Дункан), объявила о том, что на западе Лас-Вегаса нет ни одного хозяина казино. Она объявила, что никто из специалистов не способен занять должность ведущего менеджера, начальников смен или прочие должности в таком заведении.

Методы реорганизации «Moulin Rouge»

Подобного типа взгляд представителей власти объясняется тем, что управление жилищного хозяйства Невады, тоже проявляет заинтересованность в возведении своего игрового клуба на подобном месте.

Планируется создать на данной территории здание, оформленное в стилистике ковбойской таверны, где будут предлагать азартные услуги игрокам. Есть и проект подобного азартного комплекса, куда планируется инвестировать около пяти с половиной миллионов долларов.

Есть и другие проекты. В планах реорганизации подобного типа недвижимости планируется создание всевозможных типов объектов. Тут намечается:

Создать рестораны и торговые залы для посетителей;

Построить жилье, для персонала казино;

Поместить отделение одного из местных колледжей.

С.Креар, который является членом муниципального совета, имеет собственную точку зрения. Он высказался, что кроме оператора «Nevada Restaurant Services», мало структур имеет достаточно возможностей и финансов для обновления территории и реорганизации казино.

Возможности реорганизации клуба

Исходя из того, какой вид имеет теперь здание «Moulin Rouge» и близлежащий участок, изменения требуются. Разработчики разных проектов по реструктуризации сходятся только в одном: доходы от выстроенного новенького казино станут помогать оплатить соответсвующую инфраструктуру и содержание иных объектов. Понадобится разыскать лишь максимально насыщенные инструменты для привлечения будущих клиентов данного игорного заведения.

Как утверждает поставленный судом собственник онлайн казино http://ps3hits.ru/moneyslots К. Хэнчетт, на настоящее время уже есть три будущих вкладчика, которые проявили серьезный интерес к покупке участка. Они планируют вновь начать работу заведения, формируя подходящую инфраструктуру.

Все вот такие планы говорят о том, что известное игорное заведение «Мулен Руж» все же восстановит свою деятельность, может быть и в новейшем виде, или даже с новой вывеской. Вопрос не в том, будет ли там казино, а в том, когда оно начнет принимать гостей и радовать их отличными выигрышами.