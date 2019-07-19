Сергей Сивохо

Сергей Сивохо - популярный украинский шоумен, телеведущий, актёр и певец, бывший игрок КВН. Он известен своими оригинальными пародиями и талантом к импровизации.

Шоумен родился в феврале 1969 года в Донецке. Его родители не имели ничего общего с миром искусства. После окончания Донецкого политехнического института его отец работал в местном НИИ чёрной металлургии.

В детстве Сергей много болел. Из-за астматического бронхита и низкой подвижности у него появился лишний вес. Но это не остановило главной страсти к чтению: Серёжа активно читал историческую литературу и научную фантастику, а в дальнейшем он открыл для себя документальный очерк.

Его мама заметила склонности мальчика к искусству. Она и отвела его в музыкальную школу, которую он окончил успешно, после того, как научился играть на баяне.

Получив школьный аттестат, казалось, что Сергей Сивохо не планировал связывать свою жизнь с искусством. Он решил получить профессию инженера-металлурга к своей специальности механика, и поступил в тот же университет, что и его отец: Донецкий политехнический институт.

Позже мальчик получил ещё одно высшее образование, став экономистом и юрисконсультом. Однако эти 4 специальности (в армии Сивохо овладел способностями оператора грузоподъемного устройства) были бесполезны в будущем.

У Сергея хорошая, крепкая семья. Шоумен уже давно и счастливо состоит в браке с женщиной Татьяной. Его супруга тоже любит шутить.

Сын - Савва Сивохо, родился в ноябре 2000 года и сразу оказался в кругу любви и обожания своих родителей. Говоря о семье, шоумен с гордостью сообщает, что у него и его жены есть «инвестиционный объект» и «общий семейный бизнес», куда он и его жена вкладывают всё, что у них имеется.

Мальчик не унаследовал от родителей страсть к телевидению, но он выбрал «виртуальный мир», то есть компьютерные игры и всё, что с этим связано.

В настоящее время шоумен очень активен, как это можно видеть в его аккаунтах в социальных сетях.

Кроме того, он недавно решил баллотироваться в Раду, возможно после того, как его друг стал президентом страны.