Погода летом в Одессе

Одесса один из красивейших городов Украины. Здесь есть не только крупнейший порт, но и хорошо развита промышленность.

Поскольку, это город курорт, то в Одессе большое множество оздоровительных учреждений, которые пользуются спросом среди огромного количества страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого, Одесса является красивым историческим городом, насыщенным разнообразными достопримечательностями и памятниками культуры.

Климат в Одессе

Даже в зимний период года температура не опускается ниже нуля. Климат в Одессе мягкий, умеренно-континентальный. Подробнее о погоде можно узнать на сайте 048.ua/weather, чтобы убедиться, что отдых будет проходить в прекрасных погодных условиях.

Немного об истории города

Омывается город одноименным заливом. Располагается на северо-западной части равнины черноморского побережья. Расположение Одесса выбрано удачно. За это стоит отдать дань Великой императрице Екатерине II.

Она была мудрым стратегом. Порт мог давать в те времена, впрочем, как и сегодня, большие возможности развития экономических взаимоотношений со странами Европы.

Современная жизнь сделала Одессу развитую государственную структуру, в которой есть аэропорт, железнодорожный вокзал, морской порт, которые с большим удовольствием принимают гостей из разных стран мира.

Отдых в Одессе

В Одессе располагается много пляжей. Их продолжительность на побережье составляет порядка 25 км. Среди них большей популярностью пользуются такие пляжи:

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Дельфин;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Аркадия;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Ланжерон;

<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Отрада.

Радует тот факт, что вход на любой из пляжей бесплатный. Зонты и шезлонги, как и везде, выдаются напрокат. Все места для мягкого украинского загара, обустроены всем необходимым, что может быть нужно на протяжении дня.

Пляж «Аркадия» вызывает больший интерес у людей, любящих поваляться на теплом песочке. Данный пляж располагается в Приморском районе и представляет собой элитный пляжный клуб.

Здесь присутствует большое количество ресторанов, кафе, баров. Кроме того, есть огромный бассейн, различные водные аттракционы и другие развлекательные мероприятия.

В заключении хочется отметить, что сами одесситы очень веселый и радушный народ. Так что отдых в Одессе запомнится на долгое время.