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Погода летом в Одессе
Одесса один из красивейших городов Украины. Здесь есть не только крупнейший порт, но и хорошо развита промышленность.
Поскольку, это город курорт, то в Одессе большое множество оздоровительных учреждений, которые пользуются спросом среди огромного количества страдающих хроническими заболеваниями.
Помимо этого, Одесса является красивым историческим городом, насыщенным разнообразными достопримечательностями и памятниками культуры.
Климат в Одессе
Даже в зимний период года температура не опускается ниже нуля. Климат в Одессе мягкий, умеренно-континентальный. Подробнее о погоде можно узнать на сайте 048.ua/weather, чтобы убедиться, что отдых будет проходить в прекрасных погодных условиях.
Немного об истории города
Омывается город одноименным заливом. Располагается на северо-западной части равнины черноморского побережья. Расположение Одесса выбрано удачно. За это стоит отдать дань Великой императрице Екатерине II.
Она была мудрым стратегом. Порт мог давать в те времена, впрочем, как и сегодня, большие возможности развития экономических взаимоотношений со странами Европы.
Современная жизнь сделала Одессу развитую государственную структуру, в которой есть аэропорт, железнодорожный вокзал, морской порт, которые с большим удовольствием принимают гостей из разных стран мира.
Отдых в Одессе
В Одессе располагается много пляжей. Их продолжительность на побережье составляет порядка 25 км. Среди них большей популярностью пользуются такие пляжи:
<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Дельфин;
<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Аркадия;
<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Ланжерон;
<!-- [if !supportLists] --> · <!-- [endif] --> Отрада.
Радует тот факт, что вход на любой из пляжей бесплатный. Зонты и шезлонги, как и везде, выдаются напрокат. Все места для мягкого украинского загара, обустроены всем необходимым, что может быть нужно на протяжении дня.
Пляж «Аркадия» вызывает больший интерес у людей, любящих поваляться на теплом песочке. Данный пляж располагается в Приморском районе и представляет собой элитный пляжный клуб.
Здесь присутствует большое количество ресторанов, кафе, баров. Кроме того, есть огромный бассейн, различные водные аттракционы и другие развлекательные мероприятия.
В заключении хочется отметить, что сами одесситы очень веселый и радушный народ. Так что отдых в Одессе запомнится на долгое время.