Пляжный отдых в Турции - это не только Анталия!

Все говорят - Турция, подразумевают - Анталия. Это, связано, прежде всего, с тем, что российские туристы уже давным-давно сумели протоптать незарастающую народную тропу в этот замечательный город и превратили его в своеобразное подобие Крыма, куда летние паломничества россиянами осуществляются и по сей день. Однако существует еще и отдых в Турции на Эгейском море, где немало удивительных мест, куда еще не ступала нога российского путешественника. Одно из них - Ликия, или, как называют ее иностранцы, турецкая Швейцария.

Лучшие отели 5 звезд: Hillside Beach



Здесь есть частная бухта, окруженная изумрудно-зелеными соснами и на территории 100 тыс. кв. м. весьма к месту разместился превосходный курорт Hillside Beach Club.

Благодаря тому, что эта местность отделена живописным горным рельефом от внешнего мира, клуб становится похожим на маленькое государство в государстве Турция. Шесть километров, которые отделяют его от ближайшего города Фетхие - расстояние достаточное, чтобы почувствовать себя вдалеке от суеты и шума мирской жизни, и в то же время благополучно пользовалась всеми благами мировой цивилизации. Об этом удивительном свойстве даже упоминает Википедия. Этот курорт охраняет не только собственная служба безопасности, но и сама природа. География местности полностью исключает даже теоретическую возможность, что курорту может угрожать сейсмическая опасность.



Главным законом Hillside Beach Club является желание туриста. В элитном клубе, который рассчитан на 780 спальных мест, ты можешь выбрать для себя не только любую комнату: 1-местную, 2-местную или семейную, но также и любой вид отдыха – можно отдать предпочтение размеренному и спокойному времяпровождению или же погрузиться в максимально активный и веселый драйв. Все комнаты оснащены прямым телефоном, кондиционером, мини-баром, сейфом, террасой или балконом с видом на Средиземное море.



Полный пансион, предлагаемый Hillside Beach Club, означает, что практически все услуги в отеле, спектр которых невероятно широк, оказываются бесплатно. Не будем расписывать меню завтраков, обедов и ужинов подробно, приведу только один пример, который сам скажет о разнообразии блюд на шведском столе: любители сладкого могут полакомиться не менее 60 сортами пирожных. Шведский стол включает в себя также бутылки белого, красного вина, пиво, различные газированные и другие напитки. Гурманы и сибариты в Hillside Beach Club до четырех часов утра могут отдыхать в барах, среди которых фитнес-бар и кофе-бар, где им предложат не только лучшие сорта турецкого кофе, но и всевозможные виды сигар.



Туристы, которые прибыли в Hillside Beach Club на отдых в Турции по системе "все включено", будут окружены постоянной заботой и вниманием с первого до последнего дня пребывания на этом удивительном курорте. В клубе имеется служба Guest relation, куда в любое время суток ты можешь обратиться за помощью, и любое ваше желание будет тут же исполнено. В состав службы входят свои переводчики, которые при необходимости будут «прикреплены» к тебе на протяжении всего вашего пребывания в Hillside Beach Club.