Pocketbook 616 Basic Lux 2 — отличный недорогой ридер с подсветкой

Электронная книга PocketBook 616, также известная под названием Basic Lux 2, — представительница обновленной линейки PocketBook, которая увидела свет в конце лета 2018 года. Этот ридер пришел на смену Pocketbook 615 Plus, и теперь именно он является самым доступным из моделей компании, оснащённых подсветкой дисплея. В сравнении с предшественницей, новая модель стала гораздо компактнее, легче, эргономичнее и быстрее, к тому же она дольше держит заряд. И хотя самыми популярными устройствами для чтения во всем мире остаются модели производства Amazon, читалки Pocketbook ничуть не уступают им в качестве, а по функциональности часто их превосходят.

Все ридеры Pocketbook, в том числе Basic Lux 2, гораздо лучше оптимизированы для нашего рынка и понимают намного больше текстовых форматов. Самым распространенным на просторах рунета является формат электронных книг fb2, а устройства Amazon Kindle его не поддерживают. Поэтому владельцу киндла, прежде чем приступить к чтению, приходится конвертировать скачанную книгу в один из форматов, понятных его ридеру. Операция эта несложная и недолгая, но порой она все же немного раздражает. Владельцу Pocketbook 616 скорее всего ничего конвертировать не придется: читалка настолько всеядна, что без проблем откроет книгу в любом формате.

Электронную книгу PocketBook 616 можно смело рекомендовать к покупке людям любого возраста. Она удобна и проста в использовании, с управлением разберётся и ребенок. Но не стоит забывать об одной особенности, которая присуща практически всем электронным книгам с E Ink дисплеями: они очень хрупкие. Экран электронной книги проще простого раздавить или разбить, достаточно даже не слишком сильного давления или падения с небольшой высоты. При этом стоимость замены поврежденного экрана составляет практически три четверти цены нового устройства. Единственное, что может гарантировать вашему ридеру долгую и счастливую жизнь, — это хороший защитный чехол.

Компания PocketBook уделяет защитным аксессуарам немало внимания — их фирменные обложки очень симпатичные и вполне доступные. Но если среди оригинальных обложек вам ничего не приглянулось, взгляните на чехлы для Pocketbook 616 сторонних производителей. Некоторые китайские фабрики выпускают обложки, не уступающие по качеству родным. При этом они ощутимо дешевле, и вариантов расцветок гораздо больше. Полиуретановый контейнер, в который вставляется электронная книга, защищает от повреждений корпус и хорошо амортизирует удар при падении, а верхняя крышка с твердой пластиковой пластиной внутри позаботится о целостности дисплея. С защитным чехлом ваш ридер прослужит долгие годы и сохранит свой первоначальный внешний вид.